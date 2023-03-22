Компания Alternative Energy Projects (AEP) разработала мобильную электростанцию Solar Box, представляющую собой контейнер весом 12,5 тонны, в котором размещено 168 солнечных модулей мощностью 560 ватт каждый. Полная мощность установки в базовой комплектации составляет 94 киловатта (кВт), что достаточно для обеспечения электроэнергией десяти коттеджей.

Помимо солнечных модулей, базовая комплектация стоимостью 125 тыс. евро включает инвертор (устройство для преобразования постоянного тока в переменный), распределительный шкаф переменного тока и блок хранения энергии. Монтаж установки, предполагающий размещение панелей на твердой поверхности под углом в 15 градусов, будет занимать от 30 до 45 минут. Установку можно не только использовать для автономного энергоснабжения, но и подключать к сети низкого или среднего напряжения. Достоинствами новинки также являются легкость транспортировки и возможность масштабирования: в специальной комплектации для промышленных потребителей ее общая мощность может достигать 5 МВт – это позволяет использовать ее для снабжения крупных строительных площадок и индустриальных объектов.

Возможность применения установки для энергообеспечения промышленных объектов может облегчить ее коммерческое распространение в странах с дефицитом электроэнергии. Пример тому – Эфиопия, где действует 24 индустриальных парка, каждый из которых состоит из ангаров площадью 6 тыс. и 11 тыс. квадратных метров.

«Дайте мне возможность установить солнечные батареи на крышах этих ангаров, и я обеспечу больший объем выработки электроэнергии, чем тот, в котором нуждаются индустриальные парки», – заявлял Микаэл Алему, соучредитель и генеральный директор 10 Green Gigawatt для Эфиопии, на конференции «От регионального к глобальному: Африка», организованной ассоциацией «Глобальная энергия» в феврале 2023 г.

Мобильные солнечные комплексы также могут быть востребованными для снабжения удаленных территорий. Компания «Россети» использует для этой цели комбинированные солнечно-дизельные энергоустановки: дизельные генераторы покрывают энергоспрос в пиковые утренние и вечерние часы, а фотоэлектрические панели – в дневное время суток, накапливая при этом избыток энергии в аккумуляторе, за счет которого энергоснабжение обеспечивается ночью.