Кабели для бортовых систем SpaceWire космических летательных аппаратов кабельного завода «Спецкабель» завоевали 2 место в конкурсе «Лучший инновационный продукт – 2023» на выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX 2023» в Москве.

Ультратехнологичные кабели «Спецкабеля» для бортовых систем зарекомендовали себя как высококачественные и надежные изделия. Они не имеют аналогов в мире и широко применяются как в космических аппаратах, так и наземном оборудовании, где требуется соответствие стандарту SpaceWire.

«Спецкабель» является постоянным участником выставки «CABEX». В этом году он представил здесь оптические кабельные сборки, волоконно-оптические кабели, новые кабели серии СКАБ-М с номинальным рабочим напряжением 1000 В, а также кабели повышенной гибкости, сообщает официальный сайт Мэра Москвы . Гибкие кабели СКЛОН применяются в робототехнике, буксируемых кабельных цепях и подвижных частях оборудования, а также на автотранспорте с номинальным напряжением до 500 В и могут выдерживать многократные перегибы, сохраняя передачу сигнала.

Отметим, что «CABEX 2023» также принесла «Спецкабелю» две награды в сфере отраслевого маркетинга и PR – за видеопроект «ProСпецкабель» и за «ОКЛ подкаст».

Посмотреть видео об участии завода в «CABEX 2023» можно на сайте «Спецкабеля».