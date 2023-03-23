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  • Были опубликованы положения о конкурсе фонда поддержки кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.

Были опубликованы положения о конкурсе фонда поддержки кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.

23 марта 2023, 15:32 202 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО ТД ВНИИКП
Авторы и источники / Правообладателям

«Фонд поддержки кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» опубликовал положения о проведении Конкурса в следующих номинациях в 2023 году:

10_01_23 Пожение о конкурсе лучшее издание.docx

10_01_23 Положение о конкурсе молодой инженер(1).docx

10_01_23 _Пожение о конкурсе научная статья публикация доклад.docx

Данный Конкурс проводится с целью подготовки инженерных и научных кадров, повышения их профессиональных знаний и навыков и формирования у молодых специалистов интереса к инженерному труду.

Тематика направляемых на Конкурс работ должна быть в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника».

Конкурс проводится по месту нахождения Организатора: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5, стр.4. Прием материалов осуществляется с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно.

Конкурсная комиссия будет осуществлять проверку материалов на соответствие критериям оценки с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно.

Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте информационных партнеров Организатора в срок до 1 октября 2023 года включительно.

Победителям будут вручены дипломы и денежные премии в следующих размерах (в зависимости от номинации):

  • 1 место: 100000 руб.
  • 2 место: 50000 – 75000 руб.
  • 3 место: 25000 – 50000 руб.
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Метки: ТД ВНИИКП, НОМИНАЦИИ, КОНКУРС
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