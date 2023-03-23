Павел Моряков принял участие в семинаре об инвестициях

Сегодня Павел Моряков выступил на информационном семинаре «Инвестиционные инструменты. Механизмы защиты и поддержки бизнеса». Мероприятие Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы прошло в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда».

В ходе семинара, организованного для бизнесменов, инвесторов, представителей промышленных предприятий, обсудили:

каналы прямой связи бизнеса и власти;

нормативно-правовые основы, установленные в сфере механизмов защиты и поддержки бизнеса;

форматы реализации инвестиционных проектов;

влияние предпринимателей на инвестиционный климат в городе;

инвестиционные инструменты и способы их применения.

Модератор семинара — обозреватель отдела экономики ИД «Комсомольская правда» Евгений Беляков. Среди участников мероприятия, — председатель правления некоммерческого партнерства «Национальное агентство прямых инвестиций» и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин, начальник Управления улучшения инвестиционного климата Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Елена Белова, заместители директора ГБУ «ГАУИ» Елена Москаленко и Ярослав Сорокин.

Павел Моряков представил доклад на тему: «Развитие промышленности и меры государственной поддержки бизнеса: опыт ГК "Москабельмет"». Он рассказал об участии предприятия в национальном проекте «Производительность труда», инвестициях от Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» и «Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства», льготном кредитовании для системообразующих предприятий и преференциях, которые «Москабельмет» получает благодаря присвоению ему статуса промышленного комплекса, а также озвучил собственные предложения «Москабельмет» по дополнительным мерам поддержки промышленных предприятий.