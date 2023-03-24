Помог в этом Центр поддержки экспорта Костромской области. Благодаря центру была выстроена логистика с предприятием в Узбекистане, оплачено 40% затрат на доставку волоконно-оптической продукции и заключены договоры с перевозчиками.

«Костромской экспортный центр подготовил нам всю информацию, все прошло очень организованно и быстро. Также нам помогли с логистикой, обеспечили финансовую поддержку. Первая партия уже отправилась к новым партнерам. Это 300 километров кабеля», – рассказал директор по развитию ООО «Костромакабель» Артем Соловьев.

Отметим, что предприятие KOSCAB практически не зависит от зарубежных материалов, 90% сырья отечественного производства. Вся продукция проходит строгие испытания и не уступает по качеству европейским производителям. Мощность завода составляет до 200 миллионов метров в год. Продукция востребована. В планах у компании увеличить работу по импортозамещению в России, а также развивать связи с экспортным зарубежным рынком.