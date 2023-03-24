ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех разработало новую технологию производства радиопрозрачного антенного обтекателя для вертолетных навигационных систем. Благодаря использованию современных композитов на основе кварцевой ткани удалось более чем на 10% улучшить качество работы бортовых радиолокаторов.

Бортовые РЛС на гражданских вертолетах нужны для навигации и предупреждения столкновения с наземными и воздушными объектами. От внешних воздействий их защищают обтекателями, которые должны иметь аэродинамичную форму, быть прочными и радиопрозрачными. Созданный ОНПП «Технология» обтекатель выполнен из композиционного материала на основе кварцевой ткани. Благодаря этому он лучше пропускает сигнал, что, в свою очередь, повышает эффективность РЛС вертолетов и другой малоскоростной авиационной техники.

«Применение передовых материалов при создании авиационной техники позволяет серьезно улучшать ее характеристики. Работая над радиопрозрачным обтекателем для бортовых РЛС, специалисты «Технологии» использовали опыт создания аналогичных систем для высокоскоростных летательных аппаратов. В результате удалось на 10% повысить качество работы оборудования и надежно защитить его от внешних воздействий. Сейчас мы прорабатываем возможность внедрения этой разработки в производство новых российских вертолетов», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Обтекатель был испытан на специальном стенде с действующей бортовой РЛС. Испытания показали, что он обеспечивает коэффициент прохождения электромагнитных волн не менее 90-92%, что в среднем на 10% выше, чем того требуют от таких изделий международные стандарты. Разработка является научным заделом предприятия и защищена патентом на изобретения.