Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с отчетом о результатах деятельности Правительства за предыдущий год и рассказал о приоритетах дальнейшего развития.

Несмотря на колоссальное санкционное давление, все ветви власти работали эффективно над выполнением важнейших задач, заложив основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров. По словам Михаила Мишустина, укрепление технологического суверенитета остается важнейшим направлением развития: Правительство стимулирует создание высокотехнологичных предприятий и запуск крупных промышленных проектов, а меры государственной поддержки дают результаты по ключевым направлениям.

Например, в судостроительной отрасли в 2022 году были введены в эксплуатацию два крупнотоннажных танкера типа «Афрамакс» для перевозки нефтепродуктов; в первый рейс вышел атомный ледокол «Урал». В арктических широтах начала работу российская ледостойкая самодвижущаяся платформа. В авиастроении создаём линейку современных самолётов и вертолётов. В прошлом году завершились аэродинамические испытания обновленного лайнера «Сухой Суперджет», теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Также были успешно проведены лётные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал». В декабре сертифицировали двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21

- рассказал Председатель Правительства Российской Федерации.

Он добавил, что с 2026 года планируется выйти на выпуск более 100 российских самолётов различных модификаций в год.

Несмотря на все сложности, в прошлом году в автомобилестроении удалось запустить новые конвейерные линии, а в сфере железнодорожного машиностроения было запущено новое производство поездов для метро и совместное с Белоруссией – трамваев в Нижегородской области. Выпуск отечественных станков и инструментов за 2022 год вырос почти на четверть, а в сфере радиоэлектроники в прошлом году были запущены 150 новых проектов. По данным за прошлый год, 80% зарубежного софта имеет отечественные аналоги, а в 2023 году, по словам Председателя Правительства, будет завершён запуск на предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования, а также продуктов, необходимых для управления данными и процессами. Растет фармацевтическая отрасль – более, чем на 10%, за счет замещения зарубежных препаратов. В прошлом году было зарегистрировано около 1 тыс. новых лекарств и более 3 тыс. медизделий российского производства.

Михаил Мишустин также отметил, что на финальной стадии находится проект по созданию серийного производства российских газовых турбин большой мощности.

По словам Председателя Правительства, для удовлетворения нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований организации ОПК ускоренно реализуют инвестиционные проекты по созданию новых мощностей, приобретению дополнительного оборудования, оснастки. Была переформатирована работа промышленности: расширена производственная кооперация, некоторые предприятия ОПК были переведены на трёхсменный график, подключили научные коллективы.

Для поддержки и финансирования такого пласта работы необходим целый ряд инструментов. Одним из наиболее значимых выступает Фонд развития промышленности: его докапитализация в прошлом году почти на 120 млрд рублей позволила увеличить объем средств фонда до 167 млрд и выдать рекордное количество займов.

По промышленной ипотеке за предыдущий год были выданы льготные кредиты на приобретение производственных площадей на общую сумму 2,5 млрд рублей.

В текущем году объём запланированных субсидий оценивается в 300 млн рублей, как и в следующие два. По мере роста востребованности промышленной ипотеки мы увеличим на это деньги – в ближайшее время будет выделено ещё более 1 млрд рублей. И мы распространим этот же механизм на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений

- заявил Михаил Мишустин.

С января был запущен новый режим для индустриальных кластеров. на расширение выпуска приоритетной продукции сейчас выделено 1 млрд рублей, а при росте спроса финансирование по нему может быть увеличено до 5 млрд.

Отдельное внимание Премьер-министр уделил затратам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: объём поддержки на ближайшие три года составит почти 37 млрд рублей, в том числе более 10 млрд – в текущем году.

Михаил Мишустин заключил, что в следующие несколько лет важно добиться стабилизации индекса промышленного производства. По его словам, Правительство рассчитывает, что в 2024 году данный показатель вырастет примерно на 2%.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров по итогам правительственного доклада рассказал подробнее о системе автоматизированного проектирования на промышленных предприятиях. По его словам, это касается всех производств, которые сегодня работают на импортном ПО. В прошлом году уже начались работы по созданию российского софта для промышленности, который обеспечивает жизненный цикл продукции предприятия обрабатывающей промышленности – это и судостроение, и авиастроение, и химическая промышленность, и металлургия. В совокупности рассматривается порядка 60 направлений, где должны быть созданы новые IT-продукты для российских промпредприятий.

Денис Мантуров также прокомментировал налоговые льготы для предприятий, которые приобретают высокотехнологичное оборудование: аналог такого механизма работает в IT при приобретении российских программных продуктов, а в ближайшее время будет закончена работа по конкретным механизмам. Так, стимулировать покупку российского высокотехнологичного оборудования можно будет в том числе за счет льгот по налогу на прибыль. Кроме того, вице-премьер – глава Минпромторга России рассказал о государственном заказе на самолеты и вертолеты.

У нас уже сформирован единый государственный гражданский заказ на самолеты, на вертолеты. Это ровно те цифры, которые заложены в главном заказе, то есть он состоит из самолетов МС-21, «Суперджет», «Байкал», Ил-114, общий объем будет около 100 самолетов

— сказал он.

По словам Дениса Мантурова, серийные поставки авиакомпаниям импортозамещенной версии «Суперджета» с отечественным двигателем и комплектующими планируется начать с 2024 года.