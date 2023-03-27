28-29 марта в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится X юбилейный форум «Композиты без границ». В этом году Форум представит деловую программу 15-ой международной специализированной выставки «Композит-Экспо» – ключевой площадки для демонстрации продуктов и направлений отечественной и зарубежной композитной отрасли.

Ключевой темой форума «Композиты без границ» в этом году станут перспективы отечественной отрасли композитов в условиях новых вызовов и возможностей. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примут участие заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, член правления ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко. В программе форума запланировано проведение панельных дискуссий, тематических круглых столов, работа лектория, а также вручение наград V конкурса «Композиты без границ. AWARDS».

В выставке «Композит-Экспо», которая пройдет 28-30 марта, примут участие более 200 ключевых российских и зарубежных производителей сырья и оборудования для производства композитов. Гости выставки смогут познакомиться с аддитивными технологиями и 3D-печатью, увидеть нетканые материалы, композиты на текстильной основе и готовые изделия из композитных материалов. Участниками выставки будут представлены системы крепления в изделиях из композитных материалов, технологии производства со специальными и заданными свойствами, а также технологии обработки поверхности изделий из композитных материалов.