В Хабаровском крае специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой припортовую станцию Ванино – парк Новый район. Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.

«Цифровизация станций и перегонов повышает эффективность и безопасность инфраструктуры. В прошлом году мы оснастили современной российской автоматикой 12 объектов на Восточном полигоне, все оборудование адаптировано к местному суровому климату. Результат этой работы – рост пропускной способности линий, сокращение расходов на эксплуатацию», – рассказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520.

Движением поездов на станции Ванино – парк Новый район теперь будет управлять новейшая система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Система позволяет персоналу дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, выявлять предотказные состояния.

В систему встроена защита от киберугроз, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры.

Станция Ванино – парк Новый район – часть Ванинского железнодорожного узла, где вагоны сортируют и отправляют к причалам крупнейшего порта Ванино, а также на морской паром, соединяющий материк и остров Сахалин.