Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) является частью социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». Подписанный Президентом России Владимиром Путиным федеральный закон предусматривает выделение в 2023 году дополнительных средств на реализацию программы ИБК в регионах, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Данный инструмент финансирования инженерной, социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры уже доказал свою эффективность. В прошлом году мы распределили 1 трлн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на 930 проектов между 83 регионами. Увеличение лимита на 315 млрд позволит реализовать новые проекты на всей территории страны, в том числе в новых субъектах», – подчеркнул вице-премьер.

Распределить данную сумму предлагается следующим образом. Субъекты Дальневосточного федерального округа получат 100 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты мастер-планов городов. Впервые механизмом ИБК смогут воспользоваться новые регионы России – на развитие инфраструктуры им будет выделено 50 млрд рублей. Ещё 100 млрд рублей будет распределено между субъектами Российской Федерации на конкурсной основе, средства приоритетно планируется направить на проекты модернизации объектов ЖКХ.

Кроме того, 50 млрд рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов пойдёт на обновление общественного транспорта. С учётом уже принятого решения о привлечении средств ФНБ в размере 44 млрд рублей в регионах планируется заменить суммарно около 10 тыс. автобусов до марта 2024 года, сообщил вице-премьер.

Оставшиеся 15 млрд рублей по поручению Президента будут направлены на модернизацию действующих и строительство новых котельных, которые будут использовать для производства тепла биотопливо, в регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.