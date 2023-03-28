Во время рабочей поездки в Чукотский автономный округ Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом строительства Баимского ГОКа.

В рамках преференциального режима ТОР «Чукотка» компания «ГДК Баимская» реализует проект по строительству объектов Баимского ГОКа для освоения месторождений Баимской рудной зоны. При эксплуатации ГОКа будут использованы передовые технологии прямой флотации.

Вице-премьер интересовался объёмом уже вложенных инвестиций, количеством рабочих мест, привлечением местных жителей на работу. Юрий Трутнев обратил внимание врио губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова на необходимость оказания содействия со стороны региона для успешной реализации проекта.

«Я прошу поддерживать этот проект. Регион поддерживает этот проект сейчас, а потом уже он, когда будет введён в действие, будет поддерживать Чукотку. По проекту все решения приняты со стороны Правительства России, федеральных властей. Общайтесь с инвестором, находите точки соприкосновения. И надо, конечно, увеличить возможности людей, проживающих на Чукотке, участвовать в строительных работах, в проекте, тогда и затраты компании на привлечение кадров снизятся, и люди получат высокооплачиваемую работу», – отметил Юрий Трутнев.

«Для нашего региона нет неважных, незначимых проектов, а Баимка для Чукотки имеет особое значение. Запуск горно-обогатительного комбината выведет округ на принципиально новый уровень жизни. Мы приложим все усилия для успешной реализации этого проекта», – ответил Владислав Кузнецов.

Инвестиции в проект составят свыше 730 млрд рублей. Годовая мощность переработки руды будет достигать 70 млн тонн. Среднегодовое производство меди в течение первых десяти полных лет эксплуатации составит 300 тыс. тонн. На этапе строительства ГОКа будет создано до 11 тыс. рабочих мест.

В проект инвестор уже вложил свыше 91,4 млрд рублей собственных средств, в том числе 40,6 млрд рублей в 2022 году (без учёта приобретения лицензии). Завершено строительство взлётно-посадочной полосы, первый рейс авиакомпанией ИрАэро из Магадана выполнен в марте текущего года. Введена в эксплуатацию первая очередь топливохранилища на 20 тыс. куб. м. Начато строительство вахтового городка на площадке на 5 тыс. человек, завершается строительство первого корпуса. Завершено строительство базы водителей в городе Билибино, закуплена техника для доставки грузов.

«ГДК Баимская» реализует социальные инициативы в Чукотском автономном округе, направленные на улучшение качества жизни местного населения. Ожидается, что объём налоговых поступлений при запуске ГОКа в бюджеты всех уровней составит 1 трлн рублей. Валовый региональный продукт Чукотского автономного округа увеличится на 100 %, что сделает регион бездотационным.

«Строительство Баимского ГОКа – это масштабный и уникальный по техническим решениям проект, который придаст новый импульс развитию Чукотского автономного округа. Одна из приоритетных задач нашей компании – это повышение качества жизни на Чукотке. С самого начала реализации проекта – задолго до начала добычи полезных ископаемых – мы взялись за формирование действительно комфортной среды. „ГДК Баимская“ – это новая точка роста экономики на карте нашей страны. Одновременно мы стараемся встроиться в гармоничную жизнь арктического края, не нарушив древнего уклада жизни его коренных жителей», – сообщил генеральный директор «ГДК Баимская» Георгий Фотин.

Проект включён в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

Отметим, что на ТОР «Чукотка» зарегистрировано 65 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают в реализуемые проекты 609,7 млрд рублей, создают 9,85 тыс. рабочих мест. Фактически вложено 93,8 млрд рублей, создано свыше 2 тыс. рабочих мест. 28 резидентов ввели свои проекты в работу. Это проекты в сфере логистики, энергетики, оказания услуг, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и другие.