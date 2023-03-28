 
  • Главная
  • Новости
  • Новости портала
  • RusCable Insider #306 - Новый игрок на рынке СКС СегментЛан, системный подход "УНКОМТЕХА" и почему "Людиновокабель" против "выжигания" кабельного рынка?

RusCable Insider #306 - Новый игрок на рынке СКС СегментЛан, системный подход "УНКОМТЕХА" и почему "Людиновокабель" против "выжигания" кабельного рынка?

28 марта 2023, 08:22 255 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вышел 306 номер еженедельного журнала RusCable Insider.

На обложке  –  кабели для СКС "СегментЛАН"

  • Новый игрок на рынке СКС. Бренд СегментЛАН предлагает полный цикл услуг по проектированию и поставке для СКС. Не только кабель, но и все необходимое оборудование и гарантия 25 лет от кабельного завода СегментЭНЕРГО.
  • Системный подход в кабельном бизнесе. Директор по маркетингу "УНКОМТЕХ" Сергей Снежко о трендах развития кабельной отрасли, импортозамещении и возможностях холдинга в производстве и реализации кабеля для любой индустрии и проекта. 
  • Герой Insider. Генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков отмечает день рождения. Как мыслить, чтобы трансформировать компанию и действовать, принимая на себя большую ответственность. Специальный материал - поздравление с биографической справкой.
  • "Заходить на выжженый рынок не хочется" -  генеральный директор АО "Людиновокабель" Вадим Чайко рассказал о стратегии развития предприятия на 2023 год, повышении эффективности и подходах к маркетингу и управлению в открытой студии Kabel.FM. Интервью доступно в видеоверсии на YouTube.
  • Первый в мире энергетический остров, аппарат для сварки жилы, кабель с высокой подвесной нагрузкой и еще более 700 эксклюзивных новостей, статей и релизов, доступных по подписке RusCable Плюс. Читайте и подписывайтесь! Будьте в плюсе. Обзор материалов подписки и приятный бонус для читателей.
  • Большая конференция ВНИИКП на выставке "Связь 2023", универсальные кабели НПП "Спецкабель", LAPP и FLEXICORE в Леруа Мерлен и главные новости кабельной отрасли, энергетики и электротехники.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №306 от 27 марта 2023 года

Не пропустите видео и еженедельный эфир RusCable Live

Обсудить на форуме
Метки: RUSCABLE INSIDER, СЕГМЕНТЭНЕРГО, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ, МОСКАБЕЛЬМЕТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета RusCable Insider Digest
Другие новости сюжета:
23.08.2021
RusCable Insider #235 - Дальневосточные проекты ЗАО "ЗЭТО", новый оптический кабель от LAPP и "ПОЛИПЛАСТИК" отмечает юбилей
17.11.2022
﻿RusCable Insider 290 - Марпосад: крещение огнем. Фактор производительности Москабель. 75 лет ВНИИКП и новый сервис АЭК
05.04.2021
RusCable Insider #216 - 25 лет заводу "АЛЮР", кабельный классификатор АЭК, перспективы "Москабельмет" и планы Hengtong на российском рынке
26.07.2022
RusCable Insider #276 - виртуальный музей "Подольсккабель", 25 лет Спецкабель, смена поколений LAPP и новая реальность кабельного бизнеса
13.03.2023
RusCable Insider #304 – 500000 рублей для молодых инженеров, сличительные испытания Ассоциации "Электрокабель" и старт голосования RusCable PR-challenge
Другие новости рубрики Новости портала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно