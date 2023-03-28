Новый игрок на рынке СКС. Бренд СегментЛАН предлагает полный цикл услуг по проектированию и поставке для СКС. Не только кабель, но и все необходимое оборудование и гарантия 25 лет от кабельного завода СегментЭНЕРГО.
Системный подход в кабельном бизнесе. Директор по маркетингу "УНКОМТЕХ"Сергей Снежко о трендах развития кабельной отрасли, импортозамещении и возможностях холдинга в производстве и реализации кабеля для любой индустрии и проекта.
Герой Insider. Генеральный директор ГК "Москабельмет"Павел Моряков отмечает день рождения. Как мыслить, чтобы трансформировать компанию и действовать, принимая на себя большую ответственность. Специальный материал - поздравление с биографической справкой.
"Заходить на выжженый рынок не хочется" - генеральный директор АО "Людиновокабель" Вадим Чайко рассказал о стратегии развития предприятия на 2023 год, повышении эффективности и подходах к маркетингу и управлению в открытой студии Kabel.FM. Интервью доступно в видеоверсии на YouTube.
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Большая конференция ВНИИКП на выставке "Связь 2023", универсальные кабели НПП "Спецкабель", LAPP и FLEXICORE в Леруа Мерлен и главные новости кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
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