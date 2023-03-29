Команда Московского политехнического университета представила квадроцикл, электрифицированный для крупнейшего российского производителя веломототех ники Stels.

Электроквадроцикл можно использовать для передвижения по пересеченной местности. Он достаточно тихий и при работе не загрязняет воздух. Разработчики планируют провести ряд совместных испытаний, чтобы проверить тяговые характеристики, герметичность и запас хода.

Квадроциклы — техника для бездорожья и труднодоступных мест. Такое транспортное средство отличается хорошими тяговыми характеристиками. Основной задачей в процессе электрификации было сохранить начальные характеристики, такие как полный привод, задний привод и блокировка дифференциала.

На российском рынке электроквадроциклов представлены только китайские модели. Такие транспортные средства в основном маломощные и не имеют полного привода. Мототехника с подобными характеристиками не сможет справиться с бездорожьем, что сильно сужает возможности её эксплуатации. Инженерами был разработан редуктор с повышенной и пониженной передачей и автоматизированное переключение передач при помощи линейного актуатора. Это позволило создать уникальный электроквадроцикл, не уступающий по возможностям своему прародителю бензиновому Stels Guepard.

— Московский Политех является участником программы Приоритет 2030 национального проекта «Наука и университеты». Одна из основных задач вуза сейчас — возрождение инженерно-научной школы автомобилестроения. Требования к современным автомобилям высокие, и за последние годы планка поднялась еще выше. Мы ориентированы на создание качественных и передовых продуктов, к которым люди привыкли. При этом объективно смотрим на эту задачу и занимаемся ее реализацией вместе с нашими индустриальными партнёрами, — отмечает ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

Над проектом работали 25 человек, 80% из них — студенты Московского Политеха. Ребята учатся на разных факультетах, среди которых Транспортный, машиностроения, урбанистики и городского хозяйства, химической технологии и биотехнологии, экономики и управления.

Квадроцикл гораздо легче своего бензинового предшественника, снаряженная масса составляет 466,5 кг, габариты 2344*1300*1550 мм. Максимальная скорость на повышенной и пониженной передачах — 65 км/ч и 30 км/ч.

Корпус редуктора изготавливался при помощи технологии 3D-печати сплавом РС-320 совместно с компанией РУСАЛ. Это сплав типа силумин: в состав входят алюминий легированный кремнием, магний и медь.

Московский Политех на протяжении 10 лет работает над созданием электротранспорта с нуля. За это время было спроектировано и построено 11 мотоциклов, установлен рекорд скорости на льду 210,6 км/ч и сконструирован первый беспилотный шаттл для парковых зон и закрытых территорий.