Кабельный завод «Спецкабель» станет одним из участников 20-ой Юбилейной Северо-Каспийской Региональной выставки «Атырау Нефть и Газ», которая пройдет в г. Атырау (Республика Казахстан) с 5 по 7 апреля.
На стенде кабельного завода «Спецкабель» посетители смогут получить по техническую консультацию по широкой линейке продукции предприятия. Будут представлены следующие уникальные разработки:
Atyrau Oil&Gas – это глобальное событие, не имеющее аналогов в Атырауской области – регионе, который является ключевым и стратегически важным в масштабах нефтегазовой отрасли и экономики Казахстана в целом: здесь находятся основные нефтяные месторождения страны (Кашаган и Тенгизское).
Выставка пройдет по адресу: г. Атырау, проспект Абулхаир Хана, 79. Получить бесплатный билет можно по промокоду AOGWJGNHPP на официальном сайте выставки https://oil-gas.kz/ru/poluchite-bilet-na-vystavku.
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