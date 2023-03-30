Кабельный завод «Спецкабель» станет одним из участников 20-ой Юбилейной Северо-Каспийской Региональной выставки «Атырау Нефть и Газ», которая пройдет в г. Атырау (Республика Казахстан) с 5 по 7 апреля.

На стенде кабельного завода «Спецкабель» посетители смогут получить по техническую консультацию по широкой линейке продукции предприятия. Будут представлены следующие уникальные разработки:

универсальные кабели СКАБ;

кабели СКАБ-С, разработанные специально для энергетики и нефтегазового комплекса;

кабели для промышленной автоматизации КИП и КСБ;

огнестойкие кабели для систем безопасности и многие другие.

Atyrau Oil&Gas – это глобальное событие, не имеющее аналогов в Атырауской области – регионе, который является ключевым и стратегически важным в масштабах нефтегазовой отрасли и экономики Казахстана в целом: здесь находятся основные нефтяные месторождения страны (Кашаган и Тенгизское).