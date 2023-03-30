28-29 марта в Москве прошел X Форум «Композиты без границ», организованный композитным дивизионом Росатома – АО «ЮМАТЕКС». В этом году форум представлял деловую программу XV Международной специализированной выставки «Композит-Экспо».

Гостями мероприятия стали более 4000 участников и 65 компаний из России, Индии, Италии, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Китая и Турции.

В рамках форума прошло семь панельных дискуссий и круглых столов. Пленарное заседание «Перспективы отечественной отрасли композитов в условиях новых вызовов и возможностей» открыл генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, который зачитал обращение к участникам форума Председателя Правительства Российского Федерации Михаила Мишустина. В нем был отмечен вклад в развитие композитной отрасли, который внесли Госкорпорация «Росатом» и её дивизион «ЮМАТЕКС», «Ростех», АФК «Система», МГУ имени М.В. Ломоносова и РХТУ имени Д.И. Менделеева, а также наличие в России серьёзного научного, технологического и промышленного потенциала для дальнейшего роста отрасли.

Ключевые акценты пленарного заседания форума «Перспективы отечественной отрасли композитов в условиях новых вызовов и возможностей» были сделаны на текущем состоянии отечественной промышленности в сфере новых материалов. «Правительство поставило нам новую задачу, мы подписали новую дорожную карту по дальнейшему развитию отрасли. Задач я вижу три. Первая – дальнейшее расширение продуктовой линейки: это и крылья самолетов, и обтекатели для транспорта, и хоккейные клюшки, серфы и многое другое. Одним словом, «композиты в массы» – то есть удовлетворение широкого индустриального и потребительского спроса. Вторая задача научно-технологическая – это понятное количество фундаментальных и прикладных исследований. Третья тема – люди. Нам нужны большие программы подготовки, нужны специалисты по всей производственной линейке: технологи, конструкторы, химики и другие. Получается, что перед нами триединая задача: максимальное движение в сторону конечных продуктов, научно-технический задел и подготовка нового поколения композитчиков», – отметил глава Росатома Алексей Лихачев.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов оценил результаты развития отрасли и рассказал о том, как правительство поддерживает производителей:

«Технологический суверенитет невозможен без применения в экономике новых материалов, в том числе и композитных. Наша общая задача очевидна – удовлетворить спрос широкого перечня областей экономики. Российская композитная промышленность за последние годы существенно продвинулась вперед и выстроила активную работу с самыми разными отраслями. Со своей стороны правительство активно поддерживает производителей. Например, сейчас реализуется более 150 проектов, оцениваемых на 160 млрд рублей инвестиций. Конечно, существуют определенные вызовы, например, связанные с оснащенностью оборудованием и компонентов малотоннажной химии, но они активно решаются».

Дмитрий Песков, специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию, рассказал о ключевой роли композитных материалов в реализации формирующегося национального проекта по беспилотным летательным аппаратам. Анатолий Гайданский, заместитель генерального директора корпорации «Иркут», оценил успехи «ЮМАТЕКС», отметив, что за два года «героическими усилиями» было полностью реализовано импортозамещение американских материалов в лайнере МС-21, но подчеркнул, что перед отраслью стоит еще более амбициозная задача по импортозамещению оборудования. Кирилл Липа, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг», в свою очередь акцентировал внимание на том, что развитие национальной композитной отрасли является стратегическим направлением для производителей подвижного состава, учитывая, что только АО «Трансмашхолдинг» ежегодно выпускает три тысячи единиц пассажирского транспорта. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что развитие программ в области композитных материалов является приоритетом для региона.

Генеральный директор АО «ЮМАТЕКС» Александр Тюнин, который выступил модератором заседания, резюмировал его, выделив основные аспекты государственной поддержки производителей, среди которых создание технологического задела посредством комплексной научно-технической программы по композитам, расширение и продление государственных программ по газомоторной технике и ветроэнергетике с увеличением требования по локализации производства и длительное доступное кредитование на 10-15 лет под 1-3%. Ключевая задача для российской композитной отрасли – не просто обеспечить технологический суверенитет, а побороться за лидерские позиции в мире к 2030-35 годам.

На полях форума была достигнута важная договоренность о реализации проекта между АО «ЮМАТЕКС» и Ульяновской областью, который предполагает создание высокотехнологичного производства ветролопастей с объемом инвестиций более 2 млрд рублей.

В рамках выставочной экспозиции композитный дивизион представил полную линейку своей продукции, разработанной за последние 5 лет – ПАН-волокно, углеволокно, стекловолокно, ткани и препреги, тормозные диски для авиации, композитные баллоны, композитные материалы для строительства, а также для спорта высших достижений.

В рамках форума также состоялась торжественная церемония вручения премии «Композиты без границ. AWARDS».

Источник: Пресс-служба АО «ЮМАТЕКС»