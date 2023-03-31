НИИ полимеров имени академика В.А. Каргина (под управлением ОНПП «Технология» Госкорпорации Ростех) создал высокопрочный клей для работы в экстремальных условиях, в том числе в открытом космосе. Материал обеспечивает фиксацию и герметизацию металлических деталей, испытывающих переменные динамические нагрузки. Продукция по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но при этом на 20% дешевле.

Клей «Анатерм-118» предназначен для герметизации и фиксации деталей из металлов и сплавов. Он является высокопрочной композицией, способной длительное время оставаться в исходном состоянии и очень быстро твердеть. Отличительной особенностью материала является высокая конечная прочность.

«После начала СВО многие иностранные компании остановили поставки материалов для промышленности, и в частности – клеев для металлических соединений. Созданный нашими специалистами «Анатерм-118» соответствует международным стандартам качества, установленным для материалов высокотехнологичных отраслей. Он выдерживает высокие температуры, обладает химической устойчивостью и может заменить западные аналоги, при этом на 20% их дешевле. Мы планируем нарастить производство этой продукции, чтобы полностью закрыть потребности российских предприятий», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.

В номенклатуре клеев и герметиков, разработанных НИИ полимеров, представлены составы с различными свойствами, обеспечивающими надежную фиксацию изделий на длительное время даже в экстремальных условиях эксплуатации. В планах предприятия – расширять линейку такой продукции с целью полного удовлетворения потребности отечественной промышленности в высокопрочных клеях и надежных герметиках.