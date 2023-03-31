Студенты МЭИ посетили "Москабельмет"

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31 марта 2023, 16:30 171 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
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Сегодня «Москабельмет» провел очередную открытую экскурсию на своей территории. В этот раз гостями группы компаний стали студенты кафедры «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» университета «МЭИ».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. С вузом у «Москабельмет» сложились партнерские и дружеские отношения, предприятие участвует в подготовке кадров, а прошлым летом совместно с группой студентов и аспирантов вуза на производственной площадке «Завода Москабель», входящего в «Москабельмет», реализован проект Peers.

Учащиеся первого, второго и третьего курсов посетили сквер и цеха «Москабельмет», ознакомились с производством, увидели собственными глазами изготовление кабельно-проводниковой продукции и достопримечательности, расположенные на территории Группы.

Экскурсию для студентов «Москабельмет» проводит уже не в первый раз. Также компания плотно работает с будущими специалистами: учащиеся профильных вузов проходят практику на кабельном предприятии, «Москабельмет» дважды участвовал в студенческом Хакатоне «Моспром» и мероприятии «День карьеры». Кроме того, к доработке цифрового сервиса Cable Justice привлекались студенты НИЯУ МИФИ.

Проекту #ОткройМоспром в этом году исполняется 5 лет, все эти годы «Москабельмет» плотно и продуктивно с ним сотрудничает, активно поддерживая мероприятия, привлекающие внимание разных слоев населения к различным видам производства.

«Мы всегда рады новым гостям, открытые экскурсии проводим регулярно и с большим энтузиазмом. Взаимодействие с широкой аудиторией, простыми москвичами, гостями столицы, будущими молодыми специалистами — важная часть работы как по продвижению кабельной продукции, так и по популяризации московской промышленности на всех уровнях», — комментирует генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков.

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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