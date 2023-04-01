Президент НП «Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков совместно с первым заместителем министра промышленности и энергетики Чувашии Борисом Марковцевым и главой Мариинско-Посадского муниципального округа Владимиром Петровым посетили с рабочим визитом производство АО «Марпосадкабель.

В ходе встречи с руководством компании были обсуждены вопросы экономического и социального развития предприятия, взаимовыгодного сотрудничества.

В настоящее время предприятие осуществляет реализацию Инвестиционного проекта по расширению производства огнестойких силовых кабелей и проводов в рамках государственной целевой программы развития моногородов.

На данный момент ведутся работы по монтажу поступившего иностранного оборудования, а также работы по подготовке и ремонту производственной площадки для установки новейшего оборудования.

Источник