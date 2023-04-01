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  • "Марпосадкабель" развивается в условиях моногорода. Итоги рабочего визита АЭК и министерства промышленности и энергетики Чувашии

"Марпосадкабель" развивается в условиях моногорода. Итоги рабочего визита АЭК и министерства промышленности и энергетики Чувашии

1 апреля 2023, 09:09 315 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Марпосадкабель"
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Президент НП «Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков совместно с первым заместителем министра промышленности и энергетики Чувашии Борисом Марковцевым и главой Мариинско-Посадского муниципального округа Владимиром Петровым посетили с рабочим визитом производство АО «Марпосадкабель. 

В ходе встречи с руководством компании были обсуждены вопросы экономического и социального развития предприятия, взаимовыгодного сотрудничества. 

В настоящее время предприятие осуществляет реализацию Инвестиционного проекта по расширению производства огнестойких силовых кабелей и проводов в рамках государственной целевой программы развития моногородов.

На данный момент ведутся работы по монтажу поступившего иностранного оборудования, а также работы по подготовке и ремонту производственной площадки для установки новейшего оборудования.

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Метки: АЭК, ТРЕТЬЯКОВ, МАРПОСАДКАБЕЛЬ, МАРКОВЦОВ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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