 

Женщины в энергетике: 21 апреля 2023 года состоится вручение национальной премии KOLBA для женщин-ученых

3 апреля 2023, 18:00 414 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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Проект КOLBA – форум и премия для женщин-ученых и специалистов из различных профессиональных сфер деятельности, которые пройдут 21 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, Н. Арбат 36 (АСИ «Точка Кипения).

Регистрация на мероприятие (по ссылке https://leader-id.ru/events/378482) обязательна (при себе необходимо иметь паспорт).

В рамках форума будут представлены секции: 

  • «Наука сегодня – работа над ошибками или новый виток развития?»
  • «Кибербезопасность и мета-данные»
  • «Трансфер знаний в образование»
  • «Бизнес и наука: эффективная коммуникация»
  • «Медицина» и другие.

Торжественная церемония вручения премии KOLBA запланирована в рамках форума с 17.00 до 21.00.

Награждение пройдет в следующих номинациях: «Промышленность», «Технологии», «Популяризаторы в науке», «Медицина», «Экономика и финансы», «Образование», Биология», «Ядерная медицина», «Физика», «Социология», «Химия и нанотехнологии», «Научная журналистика», «Креативное предпринимательство», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экология».

Спецноминации: «Женщины-ученые Арктики», «Инженерное дело», «Инновации», «Наука без границ».

Справочно: в этом году заявки были приняты из 60 городов России и из 4-х стран СНГ: Киргизия (Бишкек), Таджикистан (Душанбе), Узбекистан (Бухара, Ташкент, Наманган), Казахстан (Алма-Ата).

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Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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