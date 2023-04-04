Разработка технико-экономического обоснования началась для строительства дороги по Арабатской стрелке, которая соединяет Херсонскую область с восточной частью Крыма, где находится Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Уже в планах (строительство дороги — ИФ) — есть. Коллеги сейчас готовят технико-экономическое обоснование. Уже переговорили с врио губернатора Херсонской области Сальдо Владимиром Васильевичем, этот вопрос на федеральный уровень, на комиссию, сейчас выносим", — сказал Аксенов.

По его словам, эта дорога значительно "сократит сухопутный коридор" в направлении Крымского моста. "Сейчас все считают, с какого места развязку сделать. Принципиально мы считаем, что это сократит путь и упростит логистику", — отметил глава республики.

Срок строительства и стоимость проекта прорабатываются.

Сейчас маршрут в новые регионы РФ через Крым проходит от моста из Кубани через центральную часть полуострова. Новая дорога может сократить этот путь примерно на 100 км.

В начале декабря прошлого года власти Херсонской области заявили о намерении построить новый город на 30 тыс. жителей на территории косы Арабатская стрелка, соединяющей регион с Крымом. Решение одобрил президент России Владимир Путин. В феврале стало известно, что уже построен один из кварталов.