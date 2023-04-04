Вчера в «Москабельмет» прошло новое мероприятие, посвященное алюминиевым сплавам и кабельной продукции с их применением. Это встреча, организованная для одной из ведущих и старейших инжиниринговых компаний России в сфере нефтегаза.

Мероприятие прошло при участии Алюминиевой Ассоциации и компании «РУСАЛ» и состоялось в большой переговорной ГК «Москабельмет».

С приветственным словом выступили директор PR-службы Танчулпан Мухтарова и директор по координации и обеспечению взаимодействия с рынком Алюминиевой Ассоциации Елена Асанова. Затем с докладами выступили представители «Завода Москабель», входящего в «Москабельмет»: директор по развитию Сергей Кислюк рассказал об алюминиевых сплавах 8ххх серии, директор по развитию технологий Руслан Мелехов — о продукции предприятия и технических аспектах производства кабелей с алюминиевым сплавом.

После деловой части мероприятия для специалистов приглашенной инжиниринговой компании прошла экскурсия по территории предприятия — гости в подробностях ознакомились с производством кабельно-проводниковой продукции, в том числе с применением алюминиевых сплавов 8ххх серии.

«Москабельмет» активно развивает тему применения алюминия и алюминиевого сплава 8ххх серии, в том числе для нужд нефтегазовой промышленности. Так, генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков на заседании в Госдуме рассказал о том, как использование алюминия и алюминиевого сплава 8ххх серии помогает уменьшить стоимость реализации проектов ТЭКа. О применении инновационного кабеля с таким сплавом он рассказывал и на недавней тематической сессии .

В планах предприятия на ближайший год ­— продолжать работу в этом направлении и в рамках нее проводить новые мероприятия, в том числе для проектных институтов, инжиниринговых компаний и других организаций, заинтересованных в применении кабелей с инновационным алюминиевым сплавом.