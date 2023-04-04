Линию Карабула-Ярки начинали строить в 2009 году в рамках комплексного инвестпроекта по развитию промышленной зоны Нижнего Приангарья, где сосредоточены богатые природные ресурсы. В рамках нового проекта по завершению строительства железнодорожной ветки пройдет реконструкция станции Богучаны и разъезда Шингачеть. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Однопутная трасса Карабула-Ярки станет продолжением железной дороги Решоты – Карабула Красноярского филиала РЖД. В перспективе линию Карабула-Ярки проведут по железнодорожному переходу через Ангару. Для этого в проекте предусмотрена возможность примыкания подъездного железнодорожного пути к створу перспективного моста. Река Ангара расположена в 0,8-1,2 км к северу и северо-западу от реконструируемой станции Богучаны.

Грузонапряженность железнодорожной линии Карабула – Ярки составит 2,1 млн тонн в год. Строительная длина пути на разъезде Шингачеть – 2,675 км и 7,675 км – на станции Богучаны.

«Путевое развитие станции Богучаны увязано с перспективой продления линии Карабула – Ярки через Ангару, а также учитывает возможность перспективного строительства грузового двора и развития приемо-отправочного парка», – рассказал главный эксперт проекта Роман Рассказов.

Проектом предусмотрено размещение на площадке станции Богучаны и разъезда Шингачеть производственных и вспомогательных зданий и сооружений, трансформаторного оборудования, антенн радиосвязи, насосных станций пожаротушения, пунктов обогрева и иных объектов.

Застройщик – Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики».

Генеральный проектировщик – ООО «Промгражданпроект».