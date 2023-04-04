Во Владивостоке будет создан крупнейший межрегиональный Центр повышения квалификации кадров среднего профессионального образования (СПО) «Федеральный технопарк профессионального образования». Проект реализуется Институтом развития профессионального образования (ИРПО), Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и органами власти Приморского края в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ М. Мишустина.

В период с 2023 по 2026 годы в России будут открыты три технопарка СПО – один из них в Приморском крае. Целями создания Федеральных технопарков является развитие квалификаций работников СПО, выстраивание целостной системы подготовки педагогов в стране, обучение новым технологиям в приоритетных отраслях, определенных для достижения технологического суверенитета Российской Федерации, а также реализация федерального проекта «Профессионалитет» Министерства просвещения России.

На Дальнем Востоке проект создания Центра повышения квалификации кадров СПО реализуется при активном участии Минвостокразвития России и КРДВ.

Исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев:

«Определена перспективная площадка для строительства технопарка. Планируется, что он будет создан на территории бывшего завода во Владивостоке. Здесь есть инфраструктура, необходимая для размещения лабораторий, имеется удобная логистика: рядом расположены пункты общественного питания, магазины, аптеки, остановки транспорта. Создание технопарка позволит сконцентрировать в одном месте производственные площадки и лаборатории, скоординировать работу по развитию СПО Дальнего Востока с учетом запроса бизнеса и новых отраслей экономики. Технопарк станет местом повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по актуальным для реального производства компетенциям. Передовые технологии обучения кадров будут работать в связке с реальным сектором. В регионе есть производства, которые заинтересованы стать партнерами проекта на долгую перспективу».

Гасан Гасанбалаев добавил, что Корпорация окажет технопаркам помощь в их взаимодействии с индустриальными партнерами КРДВ, резидентами преференциальных режимов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), и учебно-производственными кластерами, которые создаются на Дальнем Востоке в рамках проекта «Профессионалитет». Ожидается, что в новом технопарке будет реализована концепция «кампус внутри», где под одной крышей разместятся учебно-производственные лаборатории, помещения для теоретической подготовки, актовый и конференц-залы, библиотека и гостиница для проживания обучающихся. При создании лабораторий будет сделан акцент на сварочных технологиях, радиоэлектронике, робототехнике, металлообработке, компьютерной безопасности, создании беспилотных летательных аппаратов, лазерных и аддитивных (3-D) технологиях. Важным направлением деятельности технопарка станет международное образовательное сотрудничество. Планируется, что подготовка кадров будет вестись в кооперации с образовательными организациями Китайской Народной Республики.

Начальник Департамента развития и оснащения центров повышения квалификации кадров СПО Института развития профессионального образования Виктория Прошкина:

«Важно, что Межрегиональный центр обучения и повышения квалификации кадров СПО появится именно на Дальнем Востоке. Он здесь очень нужен. Необходимо систематизировать подготовку мастеров производственного обучения, готовить в том числе управленческие команды техникумов и колледжей. Учебно-производственной базой Межрегионального центра смогут пользоваться студенты, которые обучаются по основным образовательным программам СПО. Кроме ведущих для региона отраслей, мы планируем развивать мехатронику, электронику, синтез и обработку минералов. Институт развития профессионального образования является оператором проекта по созданию в Российской Федерации Центров повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Мы убеждены, что при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Правительства Приморского края сможем реализовать проект в установленные сроки и на высоком уровне».

Ожидается, что через программы повышения квалификации и профессиональной подготовки на площадках Федерального технопарка профессионального образования во Владивостоке будут проходить более 5 тыс. человек ежегодно.