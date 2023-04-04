Три проекта по строительству дорог реализуются в Перми на средства инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Проекты в том числе включают возведение двух мостов, трех путепроводов, ввод ливневой канализации и новых остановок общественного транспорта.

«В Пермском крае находятся в стадии строительно-монтажных работ три проекта дорожной инфраструктуры. Их реализация позволит улучшить транспортную доступность города и разгрузить его центральную часть. На объектах в общей сложности работают 306 человек, задействовано 90 единиц техники, благодаря чему работы проводятся с опережением графика», - отметил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Строящаяся дорога от ул. Строителей до площади Гайдара протяженностью 3,9 км обеспечивает проект комплексного развития района Дворца культуры железнодорожников. Новый переход улучшит транспортную связь между жилыми, промышленными районами и центром Перми, а также завершит формирование диаметральной транспортной связи города. В рамках проекта будет также построен участок от ул. Вишерской до ул. Папанинцев протяженностью 1,27 км и путепровод. Дорога готова почти на 60%, завершить работы планируется уже в октябре 2023 года.

Кроме того, продолжается строительство перехода ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Целинной (первый этап) протяженностью 1,2 км.

«Дорога свяжет северную часть Мотовилихинского района и левобережную часть Орджоникидзевского района с центром города. В рамках проекта будет построен тоннельный путепровод, мост через реку Иву и два надземных пешеходных перехода. Сдать дорогу планируется в 2024 году. На сегодня она готова на 29%, причем строительство ведется с опережением на три месяца», – сказал Ильшат Шагиахметов, генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий», которая является оператором программы ИБК.

Третий проект, финансируемый за счет инфраструктурного бюджетного кредита, предполагает строительство первого и второго этапов дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина общей протяженностью 2,35 км. Новая дорога позволит создать альтернативный въезд в центральную часть города и тем самым разгрузит район центрального рынка. Проект также предусматривает строительство автодорожного путепровода и моста в долине реки Данилиха, который напрямую соединит улицы Крисанова, Пушкина и шоссе Космонавтов. Кроме того, планируется реконструировать улицу Пушкина, переустроить трамвайные пути, построить проезд на улице Крылова, ввести ливневую канализацию и локальное очистное сооружение, новые остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны. Проект планируется реализовать в два этапа до конца 2025 года.

Общая сумма инфраструктурных бюджетных кредитов, одобренная на три проекта в Пермском крае, составляет 13,4 млрд рублей.

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жильё и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни. Мероприятия реализуются по инициативе социально-экономического развития Правительства РФ «Инфраструктурное меню».