Более 90 км М-4 "Дон" в Ростовской области станут скоростными

Реконструкция участков автомагистрали М-4 «Дон» имеет стратегическое значение для развития коридора Север-Юг и связанности территорий южных регионов страны. В конце 2022 года Президент России открыл движение на участке с 715-го по 777-й км в Воронежской области наряду с другими приоритетными объектами транспортной инфраструктуры. Еще более 90 км скоростной трассы введут в Ростовской области. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию участка с 933-го по 1024-й км.

Проектируемый участок до реконструкции представляет собой четырехполосную автодорогу, с двумя полосами в каждом направлении. На большем протяжении трасса отвечает требованиям второй категории – за исключением отдельных участков, построенных по нормам первой категории.

«В результате реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области трасса с 933-го по 1024-й км станет шестиполосной и будет отвечать требованиям категории IБ», – отметила эксперт Главгосэкспертизы Татьяна Елистратова.

Общая протяженность участка реконструкции – 91,815 км. Реализация проекта пройдет поэтапно. Подготовительный период включает комплекс археологических исследований и переустройство инженерных сетей на территориях в зоне дорожного строительства. В том числе переносу подлежат газопроводы высокого и среднего давления «Газпрома», а также линейные коммуникации «Россетей» и РЖД.

Помимо расширения трассы М-4 до трех полос в каждом направлении, в основной период также планируется реконструкция действующих и строительство новых путепроводов и мостов. Общее число искусственных сооружений на участке с 933-го по 1024-й км достигнет 20.

Проект также включает строительство пунктов взимания платы на 972-ом и 1021-ом километрах, установку шумозащитных экранов общей протяженностью около 14,917 км, устройство очистных сооружений и иных необходимых объектов и коммуникаций.

Генеральный проектировщик – ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО».

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).