"Автотор" объявил о старте стратегического сотрудничества с китайским автоконцерном BAIC и старте на мощностях в Калининграде промсборки двух моделей бренда, продажи которых в РФ начнутся во II квартале. До конца года BAIC планирует вывести на местный рынок в общей сложности семь моделей.

Как сообщила пресс-служба "Автотора", компания подписала с BAIC генеральное соглашение о сотрудничестве. Партнерство сторон предусматривает деятельность в области организации производства и реализации автомобилей марки BAIC в РФ. Церемония запуска производства состоялась на калининградском автозаводе во вторник. На одной конвейерной линии в Калининграде выпускаются две модели китайского бренда - компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus.

Совместная работа специалистов "Автотора" и BAIC по запуску производства осуществлялась с февраля по март 2023 года. На "Автотор" организованы поставки комплектующих с предприятий BAIC в Китае.

"Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стёкла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие", - говорится в сообщении "Автотора".

Производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки планируется наладить с 2024 года.

"Реализация совместных проектов "Автотора" и BAIC предусматривает поэтапное наращивание локализации и углубление технологии производства - работу, нацеленную на максимальное вовлечение локальных производителей комплектующих в производственные цепочки. Мы также видим большие перспективы развития сотрудничества по многим другим направлениям с учетом масштабных планов "Автотора" по созданию производства электромобилей и движения в сторону развития транспорта на новых видах энергии", - цитирует пресс-служба компании главу совета директоров "Автотор Холдинга" Валерия Горбунова.

Дальнейшие перспективы по расширению сотрудничества компании с китайским партнером связаны с проектами по производству электромобилей, уже представленных в линейке BAIC. Планируется, что в 2024 году "Автотор" приступит к локальному выпуску локализованных электродвигателей, редукторов, инверторов, систем управления и других комплектующих.

"Убежден, что сотрудничество BAIC и "Автотора" будет успешным и плодотворным. В этом году мы планируем запустить на российский рынок семь моделей BAIC, среди которых один седан, три "паркетных" (городских) кроссовера (SUV), два внедорожника и один электромобиль. В будущем благодаря мощному научно-исследовательскому потенциалу BAIC на российском рынке будет запланировано и запущено больше моделей BAIC с использованием передовых технологий и большего количества специализированного оборудования", - цитирует пресс-служба "Автотора" гендиректора концерна BAIC, названного в пресс-релизе "господин Янг".

Официальным дистрибьютором автомобилей и запчастей, поставщиком сервисного и гарантийного обслуживания BAIC в РФ является ООО "БАИК Рус". Компания приступила к формированию дилерской сети.

Начало продаж BAIC X35 и BAIC U5 plus на российском рынке запланировано на второй квартал 2023 года. Позже к ним присоединятся ещё пять моделей бренда.

BAIC - второй китайский бренд, о выпуске моделей которого в этом году объявил "Автотор". Первым стал бренд Kaiyi, сборка которого началась в Калининграде в конце января.

Первой локально собираемой в режиме промсборки моделью Kaiyi стал среднеразмерный седан E5 с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Пилотная партия была произведена еще в декабре-январе. Начало продаж запланировано на первый квартал 2023 года. До конца года Kaiyi планирует вывести на российский рынок еще три модели.