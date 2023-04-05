Госкорпорация "Ростех" направит более 4 млрд рублей на модернизацию завода "Барнаултрансмаш" в Алтайском крае, занимающегося производством специализированных дизелей и дизель-генераторных установок для Минобороны РФ. Среднюю заработную плату на предприятии в 2023 году планируют повысить почти до 70 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края в среду.

"Сегодня наш завод - часть большого Ростеха. Понятно, вопросы инвестиций определены. Больше 4 млрд [рублей] за три года будет вложено на то, чтобы расшить здесь узкие места, реализовать обновление где-то парка станочного, где-то логистику подправить и так далее. Все это будет сделано. Но самое главное, что намного больше людей нужно, чтобы работало на предприятии, чем это было раньше", - подчеркнул глава региона Виктор Томенко в беседе с работниками завода и пообещал, что через центры занятости правительство региона поможет "Барнаултрансмашу" в поиске квалифицированных кадров.

С началом СВО предприятие увеличило производство по гособоронзаказу, что повлекло потребность в дополнительных кадрах. Численность работников на заводе увеличилась на 853, однако потребность в новых сотрудниках сохраняется и составляет более 1 000 человек. "Во втором полугодии 2022 года зарплата на "Барнаултрансмаше" выросла на 23% (в первом полугодии 2022 года она составляла 45,4 тыс. рублей, на конец года - 59,9 тыс. рублей). Среднюю заработную плату в 2023 году планируется поднять еще на 10 тыс. - до уровня 69,8 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

Барнаульский завод транспортного машиностроения был основан в 1942 году постановлением ГКО как специализированное предприятие по производству танковых двигателей типа В-2, на базе эвакуированных Харьковского и Сталинградского тракторных заводов. Сейчас "Барнаултрансмаш" - специализированное предприятие по конструированию и производству судовых, промышленных, транспортных дизелей, газопоршневых электроагрегатов и когенерационных электроагрегатов (мини-ТЭЦ), стационарных и судовых дизель-генераторов.