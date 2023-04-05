В апреле в Республике Алтай торжественно открыли новый сезон всесезонного курорта «Манжерок». Это один из крупнейших проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в России. Главгосэкспертиза рассматривала документацию на несколько объектов комплекса. На этот раз выдано положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство еще одной пассажирской подвесной канатной дороги.

«Манжерок» находится на берегу реки Катуни, на территории одноименного сельского поселения в Майминском районе Республики Алтай. Управлением курорта с 2012 года занимается Сбербанк, который ставит перед собой задачу на примере этого проекта показать, насколько мощным туристическим потенциалом обладают регионы России, а также насколько туристические объекты могут послужить драйвером развития местной экономики. Уже сейчас «Манжерок» является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Республики Алтай. Инвестиционная программа Сбербанка предусматривает его обновление и дальнейшее развитие, в том числе за счет создания новой горнолыжной инфраструктуры. Суммарная протяженность зоны катания в итоге должна достигнуть 67 км.

Сейчас на территории курорта работают три канатные дороги гондольного и кресельного типов, проектируются и строятся новые. Канатная дорога 8, решения строительства которой рассмотрела Главгосэкспертиза, будет иметь кольцевое движение и прямолинейный маршрут прохождения трассы.

«В составе запроектированной ППКД 8 курорта «Манжерок» предусмотрены шестиместные кресла с колпаками для пассажиров и подвески для горных велосипедов. Таким образом в разные сезоны дорогой смогут пользоваться лыжники, сноубордисты, маутинбайкеры и просто пешие туристы – в режиме экскурсии», – рассказала главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Елена Остапенко.

В состав объекта входит станция приводная – нижняя, здание операторской на нижней станции, посадочный конвейер, станция возвратная – верхняя, здание верхней станции, линейные опоры и инженерные сети.

Длина дороги по склону превысит 1207 м, пропускная способность зимой – 1800 человек в час, в летний сезон – 1350 пешеходов и 519 велосипедистов.

Генпроектировщик объекта – ООО «Доппельмайр Раша».