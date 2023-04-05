Работы по строительству участка Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» планируется завершить в конце следующего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в интервью агентству городских новостей «Москва».

«В настоящее время ведется строительство Троицкой линии. Проект этого радиуса, который после запуска протянется на 42 километра, разбит на несколько этапов. На некоторых из них уже ведется строительство, другие еще на стадии проектирования», - рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, строительство первого участка - от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» планируется завершить в конце следующего года.

«Другой участок, от станции «Коммунарка» до города Троицк, находится на стадии разработки градостроительной и проектной документации», — уточнил Андрей Бочкарёв.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро получат также Южный, Западный и Юго-Западный административные округа столицы.

Новая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро. Она позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети. Это, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию.