"Швабе" построит современную поликлинику в Череповце

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех построит современную поликлинику в Череповце. Соответствующие соглашение подписали директор дочерней компании «Швабе-Москва» Леонид Миневич и директор ГКУ ВО «Служба единого заказчика» Михаил Киселев. Церемония прошла в присутствии губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и мэра Череповца Вадима Германова. Открыть новое медучреждение в городе планируется в 2025 году.

«Предприятие нашего холдинга стало подрядчиком социально значимого для Вологодской области проекта по итогам победы в открытом аукционе. В рамках предстоящей работы будет возведена современная поликлиника. Для этого используем лучшие практики строительства зданий и передовое технологическое оборудование», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

Медучреждение возведут в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Зашекснинском районе Череповца – сегодня его инфраструктура активно развивается. Сумма инвестиций с учетом экономии от конкурсных процедур составит 1,3 млрд рублей.

Через два года здесь откроется четырехэтажное медучреждение с отделением неотложной помощи, хирургическим и терапевтическим блоками, а также секциями лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики. Работа поликлиники будет строиться по принципу участкового обслуживания взрослого населения. За одну смену медучреждение сможет принимать до 800 пациентов.

«Построить и сдать объект нужно за два года. Общий строительный объем здания превысит 50 тыс. кв. м, это будет крупнейшая поликлиника в регионе. Уверен, что вы справитесь с задачами, определенными контрактом, и выполните его в срок», – подчеркнул Олег Кувшинников.

Сегодня в проектный портфель холдинга «Швабе» входят как комплексные поставки наукоемкого оборудования, так и работы по строительству объектов социального и медицинского назначения в масштабах всей страны. При участии «Швабе-Москва» строится Центр высоких биомедицинских технологий в Сургуте.

Компания также обладает компетенциями в области интеллектуальной транспортной системы (ИТС). «Швабе-Москва» обеспечивает функционирование столичной ИТС и ведет работу в части внедрения отдельных инновационных решений в нескольких регионах страны.