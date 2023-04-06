Крупный застройщик построит в Петербурге жилье на 3200 квартир

Группа компаний ФСК построит в Санкт-Петербурге жилой комплекс «UP-квартал «Новый Московский». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что инвестиции в проект составят около 20 млрд рублей.

Жилой комплекс из десяти домов общей площадью 128 кв. метров построят на Московском шоссе рядом с поселком Славянка в Пушкинском районе. Всего в нем запроектировано 3200 квартир. Помимо этого, будут построены школа на 550 учеников, детский сад на 280 мест, физкультурно-оздоровительный центр, спортивные объекты.

Компания также реализует комплекс инфраструктурных и дорожных работ. Для будущих жителей предусмотрят систему закрытых дворов, променады и зоны отдыха, также запланировано строительство отдельно стоящего многоуровневого паркинга.

Строительство жилого комплекса будет реализовано в три очереди, срок сдачи первой очереди намечен на II квартал 2025 года. Завершить проект планируется в 2028 году.

В пресс-службе уточнили, что земельный участок площадью 30 га с проектной документацией и разрешением на строительство ГК ФСК приобрела у группы ПСК.