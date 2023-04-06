Четырехполосным станет загруженный отрезок Татарка – Надежда по улице Восточный Обход в Ленинском районе (с 43-го по 55-й км федеральной дороги Р-217 «Кавказ», Подъезд к г. Ставрополю). На объекте задействовано 40 дорожных рабочих и 25 единиц спецтехники.

Ежедневно по двухполосному участку дороги проезжает около 20 тыс. машин. Итогом капитального ремонта станет увеличение пропускной способности (до 30 тыс.авт./сут.) и уровня безопасности участников движения. Ширина проезжей части увеличится с 7 до 15 метров.

С начала работ в октябре 2022-го дорожники по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» переустраивают инженерные коммуникации и уширяют земляное полотно. В целях защиты грунта от влаги и равномерного распределения нагрузки уложат геотекстиль. Для выдержки продольного уклона устраивают выемки и насыпи, а для обеспечения стока воды с дороги и дренажа основания – быстротоки и кюветы. Параллельно ведется замена 23 водопропускных труб для обеспечения пропуска воды под насыпью дороги.

После устройства основания приступят к укладке покрытия – трехслойного асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки. На двух существующих полосах выполнят фрезерование и устроят новые слои асфальтобетона с укреплением основания. На участке капремонта обновят пересечения и примыкания, а также устроят переходно-скоростные полосы для обеспечения беспрепятственного съезда в населенные пункты. Обочины укрепят асфальтогранулятом, полученным после фрезерования изношенного покрытия. Это – пример безотходного производства.

На всем протяжении объекта устроят осевое ограждение, а для безопасного пересечения дороги смонтируют восемь пешеходных светофоров с кнопкой вызова и дублирующие дорожные знаки на Г-образных опорах. Появятся 14 остановок с автопавильонами, тротуарами и перильным ограждением.

На время производства работ движение организовано по двум полосам – по одной в каждую сторону. После ввода объекта в эксплуатацию в 2025 году, свыше 45 км из 62 данной автодороги будут иметь четыре полосы движения, при этом более полутора километров являются шестиполосными.

*** Федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ» (Подъезд к г. Ставрополю) берет начало у станицы Барсуковской и ведет до села Надежда. Автодорога соединят две федеральные трассы: основное направление дороги Р-217 «Кавказ» и Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь.