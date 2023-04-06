Росатом выпустил обновленную версию программного пакета "Логос"

6 апреля Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятие Госкорпорации «Росатом») объявил о выходе обновленной версии пакета программного обеспечения для математического моделирования и инженерного анализа «Логос» (5.3.22). В целом, в новой версии более 50 обновлений, изменений и дополнений, которые коснулись всех модулей пакета («Логос Аэро-Гидро», «Логос Тепло», «Логос Прочность» и пр.).

Наиболее важные изменения касаются поддержки пакета в разных операционных системах, подготовки и выполнения численного моделирования. В частности, в обновленной версии добавлена поддержка операционных систем на базе ядра Linux - Astra Linux Special Edition x86-64 1.7, Aramid 3.1 x64, а также библиотек MPI OpenMPI 3.1.6, OpenMPI 4.1.4. Кроме того, добавлена локализация, возможность переключения интерфейса между русским и английским языками. Изменения коснулись также технологической среды разработки. Модифицирован сервер системы лицензирования - добавлена возможность объединения файлов лицензий, выданных для «Логос».

Обновлен инсталлятор для формирования дистрибутивов цифровых продуктов «Логос»: появилась возможность обновления/исправления уже установленных компонентов.

Начиная с данной версии, запуск мультидисциплинарных расчётов будет осуществляться только с помощью модуля «Логос Платформа» («Логос Препост» такой возможности более не предоставляет).

Для модуля «Логос Платформа» подготовлена документация разработчика компонентов, позволяющая пользователю самостоятельно создавать пользовательские функции к расчётным модулям, интегрировать собственные расчётные программы с расчётными модулями «Логос» для решения специфических отраслевых мультидисциплинарных задач, создавать пользовательские блоки для схем расчёта с целью обеспечения поддержки решения бизнес-задач пользователя при обработке данных в процессах параметрических исследований, оптимизационных расчётов и в других процессах инженерных расчётов.

Были учтены замечания и предложения пользователей, добавлены новые возможности, расширен функционал модулей, ускорена работа ряда процессов, повышена стабильность работы модулей.

«Для нас является принципиально важным совершенствование САЕ-системы «Логос». Для этого работают каналы постоянной обратной связи от потребителей: ежемесячно мы проводим вебинары с различными группами отраслевых заказчиков, а также анализируем использование и развитие «Логоса» с нашими партнерами, много лет применяющими его в своей производственной деятельности. К 2030 году, когда мы планируется полный переход отраслей российской промышленности на отечественные САЕ-системы, наш заказчик должен получить продукт максимально высокого уровня качества», - прокомментировал выход обновленной версии директор по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев.

«Логос» — цифровой продукт для инженерного анализа и математического моделирования. Относится к промышленному программному обеспечению класса САЕ (Computer-aided engineering). Создан на основе разработок, которые с 2009 года проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Госкорпорации «Росатом»). Пакет программ состоит из различных модулей: «Логос Аэро-Гидро» для моделирования процессов в воздушной и водной средах, «Логос Тепло» для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов, «Логос Прочность» для решения статических и динамических прочностных задач, «Логос Гидрогеология» для решения задач водного баланса территорий и моделирования экологических процессов в сложной геологической среде, «Логос Платформа» для интеграции в единую платформу вычислительных модулей «Логос» и ПО класса САЕ от различных разработчиков.

ПО класса САЕ (Computer-Aided Engineering) предназначено для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Позволяет при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации правительственных «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 году выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская обл.) - крупный многопрофильный научно-технологический центр, основной задачей которого является поддержание надежности «ядерного щита». Институт был основан в 1946 году в рамках реализации советского «атомного проекта». Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. http://www.vniief.ru/

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала талантливой ИТ-молодежи. Росатом участвует в проектах по развитию цифровых компетенций студентов, молодых ученых и профессионалов, реализуемых как в опорных вузах Корпорации, так и на открытых площадках ИТ-сообщества. В целом это создает условия для кадрового обеспечения разработки и внедрения российских программных продуктов на предприятиях различных отраслей и достижения технологического суверенитета страны в цифровой сфере.

Источник: Пресс-служба ЧУ «Цифрум», пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ