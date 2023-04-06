Итоги завершившегося отбора инвестпроектов ВИЭ-генерации очень красноречиво подтверждают правильность решения о его проведении. Результаты впечатляющие, тем более в текущих экономических и геополитических условиях. Такое мнение высказал Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров в официальном Телеграм-канале Ассоциации.

«Можно было бы, конечно, как предлагали некоторые пессимисты, отодвинуть его ещё на год, два, три… Но ничего хорошего бы это не дало, лишь замедлило бы процесс перенастройки логистических цепочек и развития настоящего отечественного производства оборудования для ВЭС и СЭС. Теперь же мы имеем дополнительный гарантированный спрос для российских производителей», - отметил он.

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Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.