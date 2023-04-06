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Марат Хуснуллин: Создаваемая транспортно-логистическая сеть станет основой для развития социально-экономического потенциала новых регионов

6 апреля 2023, 15:15 279 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

В новых регионах страны проводятся комплексные работы по созданию транспортно-логистического каркаса: капитально ремонтируются автодороги и мосты, восстанавливается инфраструктура железнодорожных и морских путей. Это придаст импульс развитию социально-экономического потенциала новых субъектов и будет способствовать повышению уровня жизни граждан до среднероссийского. Об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В 2023 году проведём капитальный ремонт более 700 км автодорог и 20 искусственных сооружений. В том числе отремонтируют участок Джанкой – Мелитополь трассы Джанкой – Ростов-на-Дону. Одновременно на территориях новых регионов формируются собственные производственные мощности для обеспечения дорожного строительства необходимыми материалами», – прокомментировал вице-премьер.

Марат Хуснуллин отметил, что для реализации потенциала морских грузоперевозок специалистами Росморречфлота проводится восстановление инфраструктуры портов Мариуполя и Бердянска, уже увеличена мощность их перевалки. Кроме того, он уточнил, что общая протяжённость железнодорожных путей на территории новых субъектов составляет почти 6,4 тыс. км. Планируется провести ремонт энергетических, локомотивных, вагонных, путевых комплексов, что, по данным Минтранса, позволит перевозить в три раза больше грузов.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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