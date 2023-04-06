Российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных ООО «Т-КОМ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») подтвердил эффективность применения коммутаторов для их использования в соответствии со всеми требованиями IT-компаний малого и среднего бизнеса.

Испытания оборудования проводились совместно с компанией «Код Безопасности». Тесты на соответствие требованиям по защите ИТ-инфраструктуры малого и среднего бизнеса, а также на совместимость с аппаратно-программным комплексом «Континент 4.1» подтвердили, что коммутаторы Т-КОМ позволяют обеспечить высокий уровень защищенности сети клиентов.

Тестирование проводилось по восьми параметрам: удобство и скорость работы интерфейса, поддержка встречной работы по протоколу IP, резервирование конфигураций, функциональные возможности виртуального терминала.

Функционал коммутатора продемонстрировал безошибочную работу. Специалисты «Кода Безопасности» отметили удобство управления, отзывчивый и понятный интерфейс, что особенно актуально для среднего и малого бизнеса.

Также коммутатор прошел тестирование на совместимость с флагманским продуктом «Кода Безопасности» - «Континент 4.1», в котором показал высокий результат. Комплексное решение на базе коммутаторов Т-КОМ и «Континент 4.1» обеспечивает необходимый уровень защиты с полным набором сетевых сервисов и протоколов.

Разработка отечественного телекоммуникационного оборудования, которым занимается «Т-КОМ», в полной мере отражает спрос на внедрение передовых решений в российской промышленности. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Ускоренное развитие российской промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего оборудования и ПО для различных применений.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

ООО «Т-КОМ» - российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования (входит в состав Топливной компании ТВЭЛ), предлагающий своим заказчикам широкую линейку управляемых коммутаторов с программным обеспечением, разработанным в России и включенным в реестр отечественного ПО (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных). Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, операторы связи и другие. К настоящему моменту ООО «Т-КОМ» освоило производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков.

«Код Безопасности» – российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, которые обеспечивают защиту конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств сотрудников. Продукты компании применяются для защиты конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных данных и сведений, составляющих государственную тайну.