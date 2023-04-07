На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начался основной этап строительства корпуса, где будут производить микроэлектронику. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Подрядчик завершил подготовительные работы и начал основной этап строительства нового производственного корпуса научно-производственного объединения “Гранит”. Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и средства криптографической защиты информации. Площадь трехэтажного здания составит около шести тысяч квадратных метров», — рассказал Игорь Войстратенко.

Промышленный комплекс строится в районе Силино в ЗелАО. В его состав войдут производственные, складские, административные и санитарно-бытовые помещения. Продукцию будут выпускать в трех цехах, рядом организуют линию конвейерной сборки и оборудуют помещение ультразвуковой сварки. Также в здании появятся конструкторский отдел и демонстрационный зал, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников предприятия.

Для доступа на территорию предусмотрен контрольно-пропускной пункт. Рядом с производственным комплексом расположится открытая автостоянка для легкового транспорта на 20 машино-мест. Специалисты благоустроят прилегающую территорию, сделают пешеходные дорожки, организуют зоны отдыха и займутся озеленением.

«Резидент ОЭЗ “Технополис Москва” планирует инвестировать более 800 миллионов рублей в строительство и запуск высокотехнологичного конвейерного производства телекоммуникационного оборудования. Выбор площадки “Алабушево” продиктован удобством локации, близостью профильного вуза, наличием высококвалифицированного персонала. Первая очередь производства площадью 5,9 тысячи квадратных метров будет сдана в этом году», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

После ввода производственного комплекса в эксплуатацию появятся вакансии для высококвалифицированных специалистов. Будет создано около 200 новых рабочих мест, при этом общая численность производственного персонала составит 98 человек, а штат сотрудников административного и инженерно-технического блоков будет насчитывать 75 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что комплекс по производству микроэлектроники планируют сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.