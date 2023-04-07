Тестирование собственной сети LTE в частотах 360-380 МГц начали в Московском метрополитене. В перспективе она позволит автоматизировать многие процессы управления поездами, а также улучшит связь машинистов с диспетчерами и повысит качество информирования пассажиров, сообщил на пресс-конференции ТАСС в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Пока сеть работает в пилотном режиме на одном участке Некрасовской линии, где установлены две тестовые базовые станции. После тестирования сеть будет развернута на всю линию и установлены 12 базовых станций. В перспективе ее покрытие планируется расширить на весь метрополитен.

"На Некрасовской линии начали тестировать собственную сеть LTE для технических нужд метрополитена. <…> По решению Государственной комиссии по радиочастотам на территории Московского метрополитена выделена отдельная полоса в диапазоне 360-380 МГц. У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем, используя диапазон метро, перейти к беспилотному управлению. Мое мнение, что для этого примерный срок - примерно 5-10 лет", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что столичные власти не ставят перед собой задачу "убрать машиниста из поезда". По его словам, такую возможность можно будет рассматривать только при наличии явного эффекта, такого как сокращение интервалов или повышение безопасности пассажирских перевозок.

"Беспилотное управление, по нашему мнению, помимо прогресса технологического, должно нести экономический эффект, и, конечно, вопросы безопасности должны быть решены. Для того, чтобы вся эта технология работала, очень важно иметь выделенный канал радиосвязи", - пояснил спикер.

Заммэра также отметил, что работой машинистов электропоездов в столичном правительстве крайне довольны.

"По эффективности и качеству выполнения расписания московское метро - номер один в мире. <…> 99,99% - чтобы беспилотные поезда работали с такой четкостью и качеством, технологии должны сильно шагнуть вперед. Мы, конечно, занимаемся такими технологиями, но не ставим это во главу угла", - резюмировал Ликсутов.

Он также сообщил, что на Большой кольцевой линии, все станции которой были открыты 1 марта, мобильные операторы "большой четверки" обеспечивают высокое качество связи, практически везде - стандарт 4G, и пиковая скорость достигает 250 Мбит/с.