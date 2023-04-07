"Газпром СПГ технологии" планирует построить порядка 60 комплексов по производству и отгрузке сжиженного природного газа до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе на полях Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности.

"Первоочередные у нас 22 завода, планируем [построить] в ближайшие три года. Общая программа - порядка 60 заводов до 2030 года", - сказал Кахидзе.

По его словам, в 2023 году планируется ввод в эксплуатацию второй очереди малотоннажного СПГ-завода "Садилово" в Татарстане, комплексов по производству и отгрузке сжиженного природного газа в Белгородской и Ленинградской областях, в других регионах. Кроме того, в конце лета будет запущен объект в Тобольске.

ООО "Газпром СПГ технологии" является компанией специального назначения для реализации проектов ПАО "Газпром" по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ.