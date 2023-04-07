АО «Русатом Инфраструктурные решения (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») и Правительство Московской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ закрепляет намерения сторон взаимодействовать при реализации проектов цифровой трансформации муниципального управления и городской среды. Соглашение позволит дополнить передовые практики региона опытом Росатома в развитии технологий «Умного города», цифровизации ЖКХ и транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности. Документом, в том числе, предусматривается создание совместных рабочих групп по различным направлениям, обсуждение локальных задач для выработки оптимальных путей решения.

Соглашение вступило в силу с момента его подписания и действует пять лет с возможностью пролонгации.

«Подмосковье является признанным лидером цифровизации в разных сферах жизни. Со своей стороны, мы накопили серьезный опыт в реализации проектов «Умного города» как на территориях присутствия Росатома, так и в других городах. Рассчитываем, что объединение наших компетенций позволит расширить возможности цифровой трансформации и сделать жизнь в динамично развивающемся Подмосковье еще более комфортной и безопасной», – отметил Алексей Голубев, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (разработчик ИТ-продуктов для проектов «Умного города» и цифровизации городской среды, входит в РИР).

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,3 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.

Ускоренное развитие сферы ЖКХ, как и других секторов отечественной экономики, напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу. Руководство страны ставит задачу в ближайшие 10 лет обеспечить массовое внедрение систем искусственного интеллекта, в том числе в сфере муниципального управления. АО «Русатом Инфраструктурные решения» принимает активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»