Подмосковные власти планируют приступить к реализации четырех кластеров ИЖС за два года. рассказала журналистам министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

"В этом году мы запустили первый этап Дмитровского кластера, выдали разрешений на строительство уже на 17 тыс кв.м. В этом же году мы предполагаем, что запустим Пушкино и Истру, ну и Наро-Фоминск в следующем году", — уточнила она в ходе пресс-конференции в понедельник.

Она напомнила, что в прошлом году подмосковные власти проработали четыре территории: Дмитров, Истра, Пушкино и Наро-Фоминск. "Это большие территории общей площадью почти 3 тыс га, на которых мы предполагаем будет возведено 3 млн кв.м. ИЖС с инфраструктурой", — добавила Федотова.

Ранее сообщалось, что областные власти выдали разрешение на возведение 53 домов первого кластера индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Подмосковье. Разрешение получила группа "Самолет". Проект будет реализован на территории Дмитровского округа.

Всего в рамках первой очереди девелопер построит 466 двухэтажных загородных коттеджей и 13 таунхаусов в едином архитектурном стиле с едиными инженерными коммуникациями.

Помимо домов, на территории кластера возведут несколько детских садов суммарно на 579 мест, школу на 1 202 ученика и поликлинику на 250 посещений в смену.

Завершить проект, рассчитанный на 4 тыс. человек, планируется к 2036 году.

Ранее группа компаний "Самолет" сообщала, что планирует построить кластеры ИЖС на территории четырех округов Московской области: в Дмитрове, Истре, Пушкино и Наро-Фоминске.