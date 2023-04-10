RusCable Insider #308 - Испытательный полигон для кабеля

Вышел 308 номер еженедельного журнала RusCable Insider!
На обложке – Эксперт-Кабель
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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №308 от 10 апреля 2023 года
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