RusCable Insider #308 - Испытательный полигон для кабеля

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10 апреля 2023, 11:37 418 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вышел 308 номер еженедельного журнала RusCable Insider!

На обложке – Эксперт-Кабель

  • Гордость за продукт: об обороте кабеля EXPERt class®, новых направлениях производства и ожиданиях от 2023 года. Коммерческий директор «Эксперт-Кабель» Сергей Хромов о перспективных проектах компании.
  • Испытательный полигон, или как ведущие электромонтажники Санкт-Петербурга выбирали лучших производителей кабеля.
  • Какие проблемы и перспективы стоят перед профсоюзным движением в электроэнергетике? Эксклюзивный материал от RusCable.Ru.
  • Режкабель популяризирует профессию кабельщика – завод принял участие в профориентационном мероприятии в рамках Дня открытых дверей Режевского политехникума.
  • «Отечественная кабельная промышленность для современных систем передачи информации». Опубликована программа семинара ВНИИКП в рамках выставки «Связь».

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №308 от 10 апреля 2023 года

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Метки: Insider
Отрасль: Кабельная промышленность 

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