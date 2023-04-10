Федеральные дорожники капитально отремонтируют маршрутный отрезок Винсады – съезд в Новоблагодарное по Черкесскому шоссе на пути из Ставропольского края в Карачаево-Черкесскую Республику (с 0-го по 13-й км федеральной дороги А-165). На объекте задействуют порядка 30 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.

Участок дороги с ежедневным трафиком в 10 тысяч машин расширят с двух до четырех полос движения с разделением встречных потоков. Это позволит повысить пропускную способность (до 30 тысяч автомобилей в сутки) и уровень безопасности движения как водителей, так и пешеходов.

В апреле текущего года по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» дорожники приступят к подготовительным работам. Затем начнут устройство земляного полотна под две новые полосы движения. На объекте уширят и усилят дорожную одежду: устроят основание и трехслойный асфальтобетон. В конструктиве применят геотекстиль для защиты грунта от влаги и геосетку из полимерных волокон для армирования асфальтобетона. Обновят 40 примыканий к дороге и укрепят обочины гранулятом, полученным после фрезерования изношенного покрытия.

На объекте заменят 12 водопропускных труб для предотвращения размыва дорожной насыпи поступающими к земляному полотну водами. А ее отвод с проезжей части будет обеспечен путем устройства поперечных уклонов покрытия, водоотводных лотков и кюветов. На участке дороги также установят 8 км осевого ограждения, новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут разметку из термопластика хорошо различимого в ночное время и непогоду.

Для жителей расположенных вблизи к дороге населенных пунктов устроят 15 остановок с автопавильонами и безопасными зонами посадки, а также 4 км тротуаров с перильным ограждением. Напомним, что село Винсады (на всем его протяжении), а также съезды в Лермонтов и Новоблагодарное обустроены линиями электроосвещения и светофорными объектами.

Ввод всего объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2025 года. На время производства работ движение организуют по двум полосам (по одной в каждую сторону). Добавим, что соседний 14-километровый участок от Новоблагодарного до станицы Суворовской также расширяют с двух до четырех полос в рамках капремонта (с 13-го по 27-й км дороги А-165). После завершения работ 38 км из 88,5 данной федеральной трассы будут иметь четыре полосы движения.

***Автомобильная дорога федерального значения А-165 Лермонтов – Черкесск II категории соединяет Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику с выходом на федеральную трассу А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Берет начало от выезда Пятигорска по Черкесскому шоссе и через шесть населенных пунктов ведет до проспекта Ленина в Черкесске.