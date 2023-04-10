Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили вопросы надежности электроснабжения потребителей, проекты развития и модернизации сетевого комплекса. В частности, в завершившийся осенне-зимний период не зафиксировано существенных технологических нарушений на объектах компании в регионе. Этому способствовала полная и своевременная реализация ремонтной программы.

Андрей Рюмин подчеркнул, что в 2023 году финансирование мероприятий программы Технического обслуживания и ремонта (ТОиР) на территории Республики вырастет к плановому показателю прошлого года почти на 7% и составит более 260 млн рублей.

Юрий Зайцев поблагодарил за внимание к республике и оказываемую поддержку руководителя ПАО «Россети», отметив, что проводимые проекты развития и модернизации сетевого комплекса имеют большое значение и помогут значительно улучшить условия жизни людей.

«Мы активно взаимодействуем с региональным филиалом компании, которая всегда на высоком уровне исполняет все основные обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей республики, реализуя при этом важные инфраструктурные проекты. Перед филиалом «Мариэнерго» как социально ориентированной компанией на 2023 год стоят такие основные задачи как недопущение роста аварийности, повышение уровня взаимодействия с клиентами, а также безопасность труда и охрана здоровья персонала», - отметил Глава республики.

Общая сумма объем инвестиций в модернизацию и строительство электросетей в регионе в 2023-2024 годах составит порядка 500 млн рублей. В магистральном сетевом комплексе будет реализован проект частичного технического переоснащения самой мощной подстанции региона 500 кВ «Помары», задействованной в электроснабжении территории, на которой проживает почти половина населения Марий Эл. Этот объект обеспечивает связь энергосистем Средней Волги и Урала.

Как отметил Андрей Рюмин, большой объем работ в ближайшие годы будет выполнен в распределительных сетях. До 2025 года будет построено почти 50 км новых линий электропередачи и 7 МВА трансформаторной мощности.