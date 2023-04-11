ДОМ.РФ готов обеспечить финансирование строительства объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке с участием облигаций в размере 100 млрд рублей, сообщил во вторник директор подразделения "Инфраструктурные облигации" Александр Аксаков.

"С учетом поручений президента ДОМ.РФ готов обеспечить финансирование проектов, реализуемых в ДФО с использованием облигаций в размере 100 млрд рублей, в том числе на финансирование строительства социальных объектов", — сказал Аксаков в ходе "круглого стола", посвященного проблемам строительства нового жилья и социальной инфраструктуры в субъектах Дальневосточного федерального округа..

Он отметил, что дальневосточные регионы чаще всего используют схему реализации проектов через ГЧП и концессии. По словам Аксакова, среди 12 одобренных проектов в ДФО 11 реализуются через концессии.

Аксаков уточнил, что в работе ДОМ.РФ находятся 38 проектов в 10 субъектах РФ, которые планируются к реализации на территории ДФО. Так, сумма займа по ним составляет 116,5 млрд рублей. Среди них девять проектов направлены на финансирование социальной инфраструктуры.

Аксаков добавил, что Штабом одобрено 12 проектов на общую сумму займа 37,3 млрд руб. Шесть проектов приходится на строительство социальных объектов на сумму займа 20,2 млрд руб. в Магаданской области и Республике Саха.

"Единственный регион, который еще не воспользовался льготными возможностями механизма – Камчатский край. Применение механизма инфраструктурных облигаций в регионе возможно, ДОМ.РФ готов рассмотреть проекты, а также оказать комплексную помощь в структурировании сделки и проведении полной экспертизы", — подчеркнул Аксаков.

Напомним, запущенный в 2021 году механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволяет создавать дорожно-транспортную, инженерную, социальную и IT-инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. Также предусмотрено финансирование благоустройства городских и сельских территорий.

Средства от размещения облигаций выдаются бизнесу под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.