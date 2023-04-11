Энергосети для Горохового поля

Управление государственной экспертизы Магаданской области выдало положительное заключение на первый этап проекта по созданию инфраструктуры для передачи и распределения электрической энергии в районе комплексной застройки «Гороховое поле» в Магадане. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

В микрорайоне «Гороховое поле» в Магадане на условиях концессий ведется строительство современных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой. Это первый проект на Дальнем Востоке, который реализуется по стандарту комплексного развития территорий с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Согласно планам властей и инвесторов, участки общей площадью 75 га планируют застроить в 4 этапа, с перспективой дальнейшего освоения территории до 2035 года.

Проектом, который одобрило Управление государственной экспертизы Магаданской области, предусмотрено размещение объектов электроснабжения для обеспечения потребностей нового микрорайона. В том числе здесь предполагается строительство главной понижающей подстанции 110/10 кВ (ПС «Левобережная») и трансформаторных подстанций. Работы планируют завершить осенью 2023 года.*

Застройщик – ООО «Магаданская инфраструктурная концессия-1». Проектная организация – ООО «Запсибгазпром-Газификация».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.