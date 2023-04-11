Компания Key Point начала строить на территории новосибирского промышленно-логистического парка центр обработки данных мощностью 8 мВт - самый крупный в Сибири. Объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, передает во вторник корреспондент ТАСС с церемонии закладки первого камня.

"Сегодня приступаем к строительству, в декабре 2023 года вводим первую очередь и во втором квартале 2024 года - вторую очередь. Общий объем инвестиций - 2,5 млрд [рублей], из них 1,2 млрд в первую очередь и 1,3 млрд во вторую очередь", - сказал на церемонии сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер.

Он добавил, что первым крупным клиентом нового дата-центра станет компания "Вымпелком". Подобные центры компания планирует открыть более чем в 30 городах России в течение ближайших шести лет. Первый - в Приморье - запустили в начале 2023 года. Открытие сибирского ЦОД обеспечит 40 высокотехнологичных рабочих мест. В проекте используют оборудование отечественного производства.

Как сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков, обе очереди проекта предусматривают создание 880 стоек для обеспечения стабильной работы вычислительных систем любого поколения - это будет крупнейший в Сибири ЦОД.