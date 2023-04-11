Завтра, 12 апреля, генеральный директор «МОСТИЛАБ» Ян Анисов примет участие в практической промышленной конференции «Эффективное производство 4.0». Перед профессиональным сообществом он впервые представит новую технологию.

Конференцию с 2016 года организует группа компаний «Цифра» — лидер цифровизации дискретной промышленности, чья деятельность направлена на повышение эффективности и безопасности машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой и химической отраслей. Мероприятие пройдет 12 и 13 апреля — как в офлайн, так и в онлайн-формате. В фокусе конференции — реальные кейсы и инновационные технологии, которые уже внедрены на производственных предприятиях и показывают свою эффективность, обеспечивая экономические выгоды, а также мнения лидеров отрасли и представителей государственных органов.

Среди спикеров конференции — представители ПАО «Газпром нефть», Yandex Cloud, Kaspersky ICS CERT, АО «Атомэнергомаш», Минпромторга России, ООО «КИБЕРТАГ», НПО «Адаптивные промышленные технологии» (с которым «Москабельмет» реализовал совместный проект ).

В центре обсуждения следующие вопросы:

Как создать условия для цифрового суверенитета?

Почему сейчас важнее получить доказанный эффект от внедренных технологий?

Как обеспечить безопасное и бесперебойное производство в срок и в рамках бюджета?

Ян Анисов выступит в первый день конференции, на онлайн-сессии «Как прийти к эффектам? Реальные кейсы цифровизации от предприятий». В ходе его выступления состоится эксклюзивная презентация системы оптимального планирования «APS INFINUM», которая введена в эксплуатацию на производстве силового кабеля в ГК «Москабельмет» в январе 2023 года. Новая технология от «МОСИЛАБ» актуальна для предприятий с большим количеством номенклатуры, многостадийностью технологического процесса и разнообразием материалов и полуфабрикатов. Спикер расскажет о ее преимуществах, принципах и алгоритмах работы, а также о реальных эффектах, полученных в результате ее внедрения. Чуть позже разработка будет представлена и широкой аудитории. Где и когда именно, расскажем в ближайших новостях.