Открывая совещание в Якутске по вопросам развития энергетики республики, Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что энергообеспечение Якутии играет основную роль для экономической и социальной безопасности региона.

«Низкие температуры, которыми республика славится, создают условия, в которых аварии на сетях могут создать угрозы для жизни и здоровья людей. Нужно понять, что необходимо сделать ответственным органам и исполнительной власти, энергоснабжающим организациям для того, чтобы количество аварий не увеличивалось, а уменьшалось», – отметил Юрий Трутнев.

Важная задача «РусГидро» – повышение надёжности работы электросетевого комплекса. В 2022 году было реконструировано 703 км сетей. Были завершены все восстановительные работы на ЛЭП, повреждённых пожарами в 2021 году: всего энергетики заменили 479 опор. На 2023–2028 годы разработана комплексная программа повышения надёжности электросетевого комплекса «Якутскэнерго». Она включает мероприятия по реконструкции электрических сетей 0,4–220 кВ, модернизации оборудования подстанций 35–110 кВ, реконструкции трансформаторных подстанций 10–35/0,4 кВ и др.

Также «РусГидро» реализует проекты строительства и расширения электростанций в Якутии. Крупнейшими проектами «РусГидро» в Якутии являются строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 160 МВт / 200 Гкал/ч и расширение Нерюнгринской ГРЭС – ключевой станции, обеспечивающей надёжную работу и связь энергосистем ОЭС Востока, Сибири и Якутии. На станции будут построены два новых энергоблока общей мощностью 450 МВт, после чего общая установленная мощность ГРЭС составит 1020 МВт.

Помимо расширения станции, на Нерюнгринской ГРЭС с 2021 года реализуется программа повышения надёжности, завершение которой запланировано на 2024 год. На сегодня выполнен капитальный ремонт энергоблока №1, в 2023 году планируется завершить ремонт энергоблока №2.

Сейчас в качестве основного вида топлива Нерюнгринская ГРЭС использует каменный уголь. Однако в утверждённой Правительством России генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года по инициативе «РусГидро» для Нерюнгринской ГРЭС-2 установлено два вида топлива: природный газ и уголь. Как заявили представители компании, в настоящий момент «РусГидро» рассматривает несколько вариантов газоснабжения Нерюнгринской ГРЭС-2 с использованием голубого топлива независимых производителей.

Газификация трёх действующих энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС мощностью 570 МВт позволит значительно улучшить экологические параметры и почти вдвое сократить затраты на топливо. Помимо этого, сократятся потребление электроэнергии на собственные нужды станции, затраты на ремонт оборудования и капитальные вложения в поддержание действующего и строительство нового золошлакоотвала.

ПАО «Россети» планирует провести работы на подстанциях 220 кВ «Майя» и «Томмот». На обоих объектах технологические нарушения связаны с повреждением кабельных муфт, не выдержавших климатической нагрузки. По словам заместителя генерального директора, главного инженера ПАО «Россети» Евгения Ляпунова, проведено расследование и принято решение о модернизации подстанций со строительством над этими муфтами дополнительных зданий, обеспечивающих необходимый температурный режим.

«Все изменения внесены в инвестпрограмму, проект разработан, конкурсные процедуры на закупку оборудования запущены. Изменив технические решения, мы должны эту ситуацию преломить. Обе подстанции новые, но, к сожалению, муфты разных производителей не показали возможность работы при таких отрицательных температурах. До 30 октября текущего года должны завершить работы», – сказал он.

Вместе с тем глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обратил внимание присутствующих на аварийность на энергосетях. За I квартал 2023 года количество аварий и инцидентов в электроэнергетике республики составило 191 случай, что в 2,5 раза превысило показатель I квартала 2022 года. Аварийные отключения оборудования происходили как на системообразующих подстанциях «Россети ФСК ЕЭС», где в период экстремально низких температур разрушались муфты, так и на объектах ПАО «Якутскэнерго».

Юрий Трутнев поручил «РусГидро» и «Россетям ФСК ЕЭС» совместно с регионом провести анализ динамики аварийности объектов энергообеспечения, исходя из количества отключённых потребителей, и разработать план-график мероприятий по повышению надёжности сетей.

«Якутия расположена в зоне жёсткого климата. Обрывы энергообеспечения здесь ещё более недопустимы, чем в любой другой территории. Поэтому и компания “РусГидро”, и компания “Россети”, в ведении которых и находится энергообеспечение, доложили о том, что они готовят программы, направленные на снижение аварий и повышение надёжности. Также мы договорились о том, что изменим ключевые показатели эффективности руководства этих компаний, связав их с обеспечением надёжности сетей», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

В тот же день Юрий Трутнев провёл совещание по формированию привлекательного образа Дальнего Востока. Такая задача была определена Председателем Правительства Михаилом Мишустиным как одна из 11 стратегических инициатив, направленных на обеспечение роста численности населения Дальнего Востока. В совещании приняли участие главы дальневосточных регионов.

Также вице-премьер провёл встречу с инвесторами, реализующими проекты в Якутии. По мнению Юрия Трутнева, инвестиционная активность в республике достаточно высокая. С мерами господдержки в регионе реализуется 78 инвестпроектов. Инвесторы планируют вложить в них более 217 млрд рублей, создать более 15 тыс. рабочих мест. 37 проектов уже введены в эксплуатацию, вложено более 187 млрд рублей, создано более 11 тыс. рабочих мест.

По словам Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в Якутии наметился тренд диверсификации инвестиционных проектов.

«Республика традиционно сильна в промышленном секторе, но также появляются новые проекты в сфере логистики, социального развития, строительства туристической инфраструктуры. Многие из них реализуются с использованием механизмов господдержки на территориях опережающего развития. На создание инфраструктуры ТОР направлено более 10 млрд рублей государственных инвестиций», – сообщил он.

На самом совещании обсуждался ход реализации проектов по освоению месторождений, строительству жилых кварталов и гостиничного комплекса, проектов в сфере лесного хозяйства, туризма и логистики.