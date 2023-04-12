Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил на правительственном часе в Совете Федерации, где рассказал сенаторам о достижениях и планах отечественной промышленности.

По словам вице-премьера – главы Минпромторга, работа по обеспечению независимости российской промышленности и повышению конкурентоспособности конечной продукции, стартовавшая в 2014 году, дала свои плоды в виде тысячи новых проектов. Они способствовали приросту промпроизводства к 2021 году на 24,5% – такой результат обеспечил восстановительный рост с июня 2022 года.

«Учитывая масштаб задач, мы дополнили федеральные меры поддержки новыми механизмами. С конца прошлого года реализуется программа промышленной ипотеки, и бизнес уже приобрёл на льготных условиях 38 готовых производственных площадок. Далее востребованность меры будет только возрастать с учётом расширения её применения также на строительство, реконструкцию и модернизацию промышленных объектов», – отметил Денис Мантуров.

Он подчеркнул важность нового механизма развития ключевых промышленных проектов – кластерной инвестиционной платформы: «На проработке в высокой степени готовности у нас уже 46 проектов на 1,2 трлн рублей. До конца месяца завершим первый отбор и начнём финансирование».

Для достижения технологического суверенитета многое зависит от тех отраслей, которые влияют на интенсивное развитие всех секторов промышленности, – это электроника, станкоинструментальная промышленность, аддитивные технологии.

«За прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объёме этого ещё, конечно, недостаточно, но ставим задачу к 2030 году нарастить своё присутствие до 70%», – подчеркнул вице-премьер – глава Минпромторга.

Особое внимание уделяется обеспечению граждан страны лекарственными препаратами. С этой целью российская промышленность интенсивно расширяет производство фармацевтических субстанций.

«В прошлом году их выпуск наладили семь предприятий, а буквально две недели назад Президент открыл ещё один новый крупный завод в Саранске. А всего у нас сырьё для препаратов делают уже более 100 фармпредприятий», – рассказал Денис Мантуров.

Он отметил, что производство сельскохозяйственной техники выросло на 15%, вместе с тем отрасль переходит на технологии искусственного интеллекта, а системами автопилотирования оснащено уже более 1 тыс. комбайнов. Такой подход призван внести вклад в продовольственную безопасность страны.

Важнейшим направлением работы промышленности является обеспечение гражданской авиации отечественными самолётами.

«В рынок последовательно выйдут русифицированные “Суперджет” и МС-21, а также Ил-114-300, “Ладога” на 44 места и девятиместный самолёт “Байкал”. Совокупно за три года эксплуатантам будет поставлено порядка 120 самолётов», – отметил Денис Мантуров.

Таких результатов невозможно достичь без программы льготного лизинга. Этот механизм предусмотрен и для развития водного транспорта.

«К постройке запланированы более 70 современных, комфортабельных судов на подводных крыльях, электрических речных автобусов и круизных катамаранов», – сообщил вице-премьер.

Он подчеркнул абсолютное мировое лидерство России в производстве атомных ледоколов: в следующем году ряд отечественных ледоколов пополнит «Якутия» и в 2026 году – «Чукотка». Дополнительно законтрактованы два ледокола этой серии и продолжается строительство самого мощного в мировой истории 120-мегаваттного атомохода «Россия». Это позволит шестикратно увеличить пропускную способность Севморпути.

Также Денис Мантуров отметил, что для России важно развитие нефтегазового машиностроения. Российские машиностроители уже освоили выпуск 140 видов ранее не производимого в стране оборудования.

«В среднетоннажном сегменте вышли уже на 80% локализации. И такой же показатель к 2030 году должен быть обеспечен по самым сложным проектам. Здесь главное, что в стране впервые появилась своя технология крупнотоннажного сжижения. Это избавляет нас от зависимости от иностранных лицензиаров», – подчеркнул он.

Также вице-премьер – глава Минпромторга затронул тему гособоронзаказа, который вырос кратно: предприятия промышленности максимально вкладываются в его выполнение и разработку новых образцов с учётом опыта, полученного в рамках СВО. Денис Мантуров поблагодарил всех, кто работает в российском ОПК, подчеркнув, что эти люди совершают настоящий трудовой подвиг.

В рамках правительственного часа были озвучены результаты работы «Роскосмоса»: 22 успешных пуска ракет космического назначения в 2022 году. Запуски четыре года проводятся без нештатных ситуаций, что является лучшим показателем среди космических держав. Они обеспечили вывод на орбиту 52 спутников.

«Чтобы в разы нарастить нашу орбитальную сеть спутников, мы развиваем федеральный проект “Сфера”. Он призван обеспечить технологическую и информационную безопасность страны. Делать это будем в том числе с использованием потенциала частных компаний», – рассказал Денис Мантуров.

В заключение вице-премьер – глава Минпромторга России ответил на вопросы сенаторов.